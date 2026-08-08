Penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem, 2 Orang Luka

Korban penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem, Jayawijaya, dibawa ke rumah sakit, sabtu (8/8). (Cenderawasih Pos)
JawaPos.com - Penembakan terjadi saat hari kedua Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) ke-34 di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (8/8). Akibatnya dua orang terluka dan festival dihentikan sementara.
Mengutip dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Grup), penembakan dilaporkan terjadi dari arah Kali Uwe menuju lokasi pelaksanaan FBLB.
Aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi langsung merespons kejadian tersebut dan segera mengarahkan para pengunjung untuk berlindung di tribun.
Petugas keamanan kemudian memberikan perlindungan kepada pengunjung yang berada di lokasi festival.
Sementara itu, dua korban luka sempat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Welesi.
Namun, keduanya kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Pengunjung lainnya juga mulai dievakuasi dari lokasi FBLB menuju Kantor Bupati Jayawijaya untuk menghindari situasi yang membahayakan.
"Usai dievakuasi ke Kantor Bupati Jayawijaya, petugas kesehatan yang telah disiapkan langsung memberikan bantuan kepada para pengunjung yang dalam keadaan tak stabil dan membutuhkan perawatan medis untuk menenangkan diri," tulis laporan Cendrawasih Pos.
Penanganan diberikan terutama kepada mereka yang mengalami kondisi tidak stabil dan membutuhkan pertolongan medis untuk menenangkan diri.
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Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara rinci identitas korban maupun pihak yang diduga terlibat dalam insiden penembakan tersebut.
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