Tak Cuma Penang, Dua Kota di Malaysia Ini Jadi Alternatif Baru Wisata Medis, Waktu Tunggu Singkat

Ilustrasi fasilitas medis di Malaysia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kuala Terengganu dan Kuantan mulai dilirik sebagai alternatif baru wisata medis di Malaysia bagi pasien Indonesia. Selain menawarkan layanan dokter spesialis dan fasilitas modern, kedua kota ini diklaim memiliki waktu tunggu yang lebih singkat serta lingkungan yang lebih tenang, faktor yang dinilai dapat mendukung proses pemulihan pasien.
Selama ini, masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia umumnya menuju Penang, Melaka, atau Kuala Lumpur. Namun meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan berkualitas membuat kawasan Pantai Timur Malaysia mulai mengembangkan diri sebagai tujuan baru bagi pasien internasasional.
Akses menuju Kuala Terengganu dan Kuantan juga relatif mudah. Dari Jakarta, perjalanan menuju Kuala Lumpur hanya memakan waktu sekitar dua jam penerbangan. Selanjutnya, kedua kota tersebut dapat dijangkau menggunakan penerbangan domestik maupun perjalanan darat.
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Melalui jaringan rumah sakit KMI Healthcare, Kuala Terengganu dan Kuantan menghadirkan berbagai layanan kesehatan spesialis yang diklaim memiliki standar setara dengan rumah sakit besar di Malaysia. Keunggulan yang ditawarkan bukan hanya teknologi medis dan tenaga kesehatan, tetapi juga suasana yang lebih tenang sehingga pasien dapat menjalani masa perawatan dengan lebih nyaman.
Di KMI Kuala Terengganu Medical Centre, tersedia layanan spesialis mulai dari kardiologi, ortopedi, bedah umum, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, pediatri, hingga radiologi. Rumah sakit ini juga menerapkan konsep seluruh kamar rawat inap bertipe single room untuk menjaga privasi pasien.
General Manager KMI Kuala Terengganu Medical Centre Muhammad Ghazali Zainal Yusof mengatakan, kenyamanan lingkungan menjadi salah satu nilai tambah yang ingin ditawarkan kepada pasien, termasuk dari Indonesia.
"Kami menawarkan kamar-kamar view cantik, dengan pemandangan city view dan laut. Tidak banyak rumah sakit di Malaysia punya view sedemikian. Sekiranya pasien menginap di lantai 4, 5, ataupun 8, view laut sangat terlihat. Harapannya kami dapat menarik lebih ramai pasien-pasien Indonesia untuk datang mendapat rawatan di KMI Kuala Terengganu, dan pada masa yang sama mengembangkan industri pelancongan di Terengganu," ujar Muhammad Ghazali Zainal Yusof melalui keterangannya.
Sementara itu, KMI Kuantan Medical Centre menyediakan layanan spesialis seperti kardiologi, ortopedi, bedah, penyakit dalam, THT, obstetri dan ginekologi, hingga layanan kanker yang terus dikembangkan. Seluruh pasien rawat inap juga mendapatkan kamar tunggal sebagai bagian dari peningkatan kenyamanan selama menjalani perawatan.
Medical Director KMI Kuantan Medical Centre Prof Dr Mokhtar bin Awang menjelaskan, rumah sakit tersebut terus memperluas kapasitas layanan untuk memenuhi kebutuhan pasien di masa mendatang.
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