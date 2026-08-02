Mahasiswa UMM Jalani KKN Internasional di Selangor, Dapat Sambutan Hangat Tokoh Malaysia

JawaPos.com - Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Selangor, Malaysia, mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat. Ketua Kampung Setia Jamaluddin bin Wahab dan anggota dewan Negeri Selangor Dato' Hasnal Rezua bin Habib Merican memuji kontribusi mahasiswa UMM yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama warga.

Sebanyak 11 mahasiswa UMM menjalani KKN Internasional di Kampung Setia, Kuang, Selangor Darul Ehsan. Kehadiran mereka turut mewarnai kegiatan bakti sosial yang diikuti ratusan warga di Laman Naluri, Lorong Setia 12, Daerah Gombak, Minggu (2/8/2026).

Mahasiswa UMM berbaur dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Program yang digelar meliputi pengobatan massal, bazar murah, hingga sosialisasi pengolahan sampah yang mendapat sambutan antusias dari warga.

Ketua Kampung Setia Jamaluddin bin Wahab mengaku bangga dapat menjadi tuan rumah bagi mahasiswa UMM. Menurutnya, kampus asal Indonesia tersebut dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik.

“Selamat datang tamu kehormatan, adik-adik mahasiswa dari UMM Indonesia. Saya sudah mengecek melalui internet ternyata UMM adalah kampus besar dan ternama. Kami bangga menjadi tuan rumah untuk kampus besar seperti UMM,” kata Dato’ Jamaluddin.

Jamaluddin berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Setia. Menurutnya, program itu juga menjadi kesempatan bagi warganya untuk mengenal budaya Indonesia sekaligus memberi pengalaman kepada mahasiswa UMM untuk memahami budaya masyarakat Malaysia melalui aktivitas bersama.

Apresiasi serupa disampaikan Dato' Hasnal Rezua bin Habib Merican. Anggota Dewan Negeri Selangor itu menilai keterlibatan mahasiswa UMM bersama warga menjadi contoh kebersamaan yang patut diapresiasi.

Sebagai bentuk penghargaan, Dato' Hasnal menyerahkan sertifikat apresiasi kepada UMM melalui perwakilan mahasiswa, sekaligus kepada seluruh peserta KKN. Sebagai balasan, mahasiswa UMM juga memberikan sertifikat penghargaan kepada Kampung Setia yang telah menerima mereka dengan terbuka.

Usai kegiatan, para mahasiswa mendapat kesempatan berdialog lebih dekat dengan masyarakat. Mereka juga diajak makan siang oleh Dato' Hasnal di Kedai Ayu Setia Kuang yang dikelola Yayuk Susanti, warga Indonesia yang telah menetap lebih dari dua dekade di Malaysia.