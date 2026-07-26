Bukti Berdirinya Jepang Kuno, UNESCO Tetapkan Situs Asuka-Fujiwara di Nara sebagai Warisan Dunia

JawaPos.com – UNESCO resmi memasukkan kelompok situs kuno Asuka-Fujiwara di Prefektur Nara ke dalam Daftar Warisan Dunia. Penetapan tersebut menjadikan Jepang kini memiliki 27 situs yang diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (26/7), keputusan itu diambil dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO yang digelar di Busan, Korea Selatan. Situs tersebut didaftarkan dengan nama "Asuka-Fujiwara: Archaeological Sites of Japan's Ancient Capitals and Related Properties."

UNESCO menilai kawasan Asuka-Fujiwara memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menunjukkan proses terbentuknya negara Jepang yang terpusat. Perkembangan tersebut terjadi di tengah eratnya interaksi Jepang dengan Tiongkok dan Semenanjung Korea pada masa itu.

Kompleks Asuka-Fujiwara terdiri atas 19 situs arkeologi yang berasal dari akhir abad keenam hingga awal abad kedelapan. Seluruh situs tersebut menggambarkan perkembangan politik, budaya, dan pemerintahan Jepang pada masa awal pembentukan negara.

Beberapa situs utama di kawasan tersebut adalah reruntuhan Istana Asuka dan Istana Fujiwara yang berkaitan dengan proses pembentukan pemerintahan awal Jepang. Selain itu terdapat pula sisa-sisa ibu kota permanen pertama Jepang, reruntuhan kuil Buddha, serta sejumlah makam kuno berbentuk gundukan.

Di antara makam kuno yang paling terkenal adalah Makam Takamatsuzuka. Situs ini dikenal karena memiliki lukisan dinding berwarna yang masih terjaga hingga sekarang.

Situs penting lainnya adalah Makam Kitora yang menyimpan peta astronomi tertua yang masih ada di Asia Timur. Temuan tersebut menjadi salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Jepang kuno.

Sebelum diputuskan dalam sidang UNESCO, badan penasihat organisasi tersebut telah merekomendasikan Asuka-Fujiwara untuk masuk dalam daftar Warisan Budaya Dunia pada Juni lalu. Rekomendasi itu menjadi dasar pembahasan dalam sidang Komite Warisan Dunia.

Dengan penambahan Asuka-Fujiwara, Jepang kini memiliki total 27 situs Warisan Dunia UNESCO. Rinciannya terdiri atas 22 situs warisan budaya dan lima situs warisan alam.