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Dhimas Ginanjar
Jumat, 17 Juli 2026 | 06.04 WIB

Populasi Rusa di Nara Jepang Pecah Rekor, Wisatawan Diminta Berhenti Beri Makanan Sembarangan

Rusa di Nara, Jepang, Kamis (16/7). (Kyodo) - Image

Rusa di Nara, Jepang, Kamis (16/7). (Kyodo)

JawaPos.com – Populasi rusa liar di Taman Nara, salah satu destinasi wisata paling terkenal di Jepang, kembali mencetak rekor tertinggi. Bertambahnya jumlah rusa diduga dipicu kebiasaan wisatawan memberi makanan selain pakan khusus yang disediakan di kawasan tersebut.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (16/7), Yayasan Pelestarian Rusa Nara mencatat jumlah rusa di taman itu kini mencapai 1.687 ekor. Angka tersebut bertambah 222 ekor dibanding tahun sebelumnya sekaligus menjadi yang tertinggi sejak pendataan dimulai pada 1953.

Menurut yayasan, semakin banyak pengunjung yang memberi rusa sayuran maupun sisa makanan. Kondisi itu diduga meningkatkan tingkat kelahiran sehingga populasi terus bertambah.

Dampaknya mulai terasa di luar kawasan taman. Sejumlah rusa dilaporkan masuk ke kebun-kebun sayur milik warga dan merusak tanaman yang siap dipanen.

Selama ini, pengunjung memang diperbolehkan memberi makan rusa di Taman Nara. Namun makanan yang dianjurkan hanyalah shika senbei atau biskuit khusus rusa yang tidak mengandung gula dan dijual di toko-toko sekitar taman.

Yayasan mengingatkan bahwa pemberian makanan selain pakan resmi dapat mengganggu pola makan alami rusa. Selain itu, kebiasaan tersebut juga berpotensi membuat satwa lebih sering keluar dari kawasan taman untuk mencari makanan.

Survei populasi terbaru dilakukan selama dua hari hingga Kamis dengan melibatkan sekitar 40 petugas. Penghitungan dilakukan secara langsung terhadap rusa yang berkeliaran di seluruh area taman.

Dari total 1.687 ekor, sebanyak 411 merupakan rusa jantan, 990 rusa betina, dan 286 anak rusa.

Meski populasinya meningkat, ancaman terhadap keselamatan rusa masih cukup tinggi. Dalam periode hingga akhir Juni tahun ini, tercatat 198 rusa mati, termasuk 72 anak rusa.

Sebagian besar kematian disebabkan kecelakaan lalu lintas. Sekretaris Jenderal Yayasan Pelestarian Rusa Nara, Nobuyuki Yamazaki, meminta para pengendara lebih berhati-hati saat melintas di sekitar taman.

Editor: Dhimas Ginanjar
Sumber: Kyodo News
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