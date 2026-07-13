4 Bus dan Shuttle Serang-Bandung yang Masih Beroperasi, Cek Jadwal Berangkat, Tarif, dan Titik Naiknya

JawaPos.com - Masyarakat yang berencana bepergian dari Serang ke Bandung memiliki sejumlah pilihan transportasi darat, mulai dari bus antarkota hingga layanan travel shuttle. Tarifnya pun bervariasi, mulai Rp 100 ribu hingga Rp 195 ribu, dengan waktu tempuh rata-rata sekitar empat jam tergantung kondisi lalu lintas.

Pilihan armada ini dapat menjadi alternatif bagi penumpang yang ingin menuju Bandung tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Beberapa operator juga menyediakan titik keberangkatan yang mudah dijangkau di Kota Serang maupun Terminal Pakupatan.

Berikut pilihan bus dan travel rute Serang-Bandung beserta jadwal keberangkatan dan harga tiketnya.

1. BTM Travel BTM Travel melayani perjalanan dari kantor perwakilan di Kota Serang menuju kawasan Padalarang dan Pasteur, Bandung.

Keberangkatan pertama dimulai pukul 05.00 WIB, kemudian tersedia perjalanan setiap dua jam hingga malam hari. Harga tiket untuk rute ini dipatok sekitar Rp 195 ribu.

2. PO Doa Ibu Bagi yang mencari tarif lebih terjangkau, PO Doa Ibu melayani rute dari Terminal Pakupatan, Serang, menuju Cileunyi, Bandung.