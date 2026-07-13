Mau Naik Bus ALS dari Jakarta ke Medan? Siapkan 6 Hal Ini Sebelum Berangkat

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Medan dengan menggunakan bus ALS bisa menjadi pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Saat ini, Anda tidak hanya melakukan perjalanan, tetapi juga merasakan keindahan pemandangan sepanjang jalur yang dilalui.

Untuk memudahkan rencana perjalanan Anda, penting untuk mempersiapkan beberapa hal sebelum berangkat. Bus ALS menawarkan kenyamanan yang tepat dan menawarkan berbagai pilihan kelas untuk kebutuhan Anda. Anda juga dapat memesan tiket bus ALS Antar Lintas Sumatera dengan mudah melalui aplikasi.

Saat melakukan perjalanan jarak jauh dengan bus, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Berikut ini adalah tujuh hal penting yang perlu Anda siapkan sebelum menjalani perjalanan ini. Mari kita bahas dengan lebih mendetail.

1. Durasi Perjalanan Sebenarnya

Sebelum berangkat, penting untuk mengetahui bahwa perjalanan bus dari Jakarta ke Medan memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari. Waktu tempuh ini sudah termasuk penyeberangan menggunakan kapal feri dari Merak ke Bakauheni. Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang berapa lama perjalanan ini akan membantu Anda merencanakan keperluan selama perjalanan, mulai dari makanan hingga istirahat.

Pada waktu-waktu tertentu, kemungkinan terjadi penundaan karena kondisi jalan atau cuaca. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk tetap bersabar dan menikmati proses perjalanan. Luangkan waktu untuk menikmati pemandangan yang indah sepanjang jalan dan berbincang dengan sesama penumpang.

2. Pilih Kelas Sesuai Kebutuhan

Bus ALS menyediakan berbagai pilihan kelas, mulai dari ekonomi AC hingga kelas Super Executive yang lebih mewah. Kelas Super Executive menawarkan kursi 2-1 dengan total hanya 23 tempat duduk, dilengkapi dengan reclining seat, bantal, dan selimut. Ini menjadi pilihan ideal bagi Anda yang menginginkan kenyamanan lebih dalam perjalanan panjang.

Mengetahui kelas mana yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda juga penting. Kelas yang lebih tinggi mungkin memerlukan biaya tambahan, namun hal ini sebanding dengan level kenyamanan dan fasilitas yang didapat. Pastikan memilih kelas yang cocok agar pengalaman perjalanan Anda menyenangkan.

3. Kisaran Biaya

Biaya perjalanan dari Jakarta ke Medan bervariasi, tergantung pada kelas yang dipilih. Anda bisa mempersiapkan anggaran antara Rp550.000 hingga Rp660.000. Memahami kisaran ini akan membantu dalam perencanaan biaya dan memastikan Anda memiliki cukup uang untuk membayar tiket dan keperluan lainnya selama perjalanan.

Dengan mengetahui perkiraan biaya, Anda bisa mengelola pengeluaran dengan lebih baik. Jangan lupa juga untuk memasukkan biaya untuk makanan dan keperluan lainnya yang mungkin akan Anda temui sepanjang perjalanan.