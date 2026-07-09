Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.10 WIB

8 Bus dan Shuttle Menuju Candi Borobudur dari Semarang, Praktis untuk Liburan Sehari Tanpa Kendaraan Pribadi

Ilustrasi kawasan wisata Candi Borobudur. (Radar Magelang) - Image

Ilustrasi kawasan wisata Candi Borobudur. (Radar Magelang)

JawaPos.com - Mencari bus dan shuttle menuju Candi Borobudur dari Semarang untuk liburan sehari kini semakin mudah. Wisatawan memiliki beragam pilihan transportasi umum, mulai dari Bus Trans Jateng, bus AKDP (Antarkota Dalam Provinsi), hingga layanan transportasi online untuk perjalanan lanjutan menuju kawasan wisata.

Bagi yang berangkat dari Semarang, perjalanan umumnya dilakukan dengan naik bus atau shuttle menuju Magelang terlebih dahulu. Setelah tiba di pusat Kota Magelang, perjalanan ke Candi Borobudur dapat dilanjutkan menggunakan Bus Trans Jateng, bus AKDP, ojek atau taksi online, maupun kendaraan pribadi.

Jarak dari pusat Kota Magelang ke Candi Borobudur dapat ditempuh sekitar 30–40 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Berikut delapan pilihan bus dari Semarang menuju Magelang yang praktis untuk melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur.

1. PO Efisiensi

PO Efisiensi menjadi salah satu operator yang melayani rute Semarang–Magelang. Bus ini dikenal memiliki jadwal yang cukup rutin dan menjadi pilihan banyak penumpang yang ingin bepergian antarkota di Jawa Tengah.

2. DAMRI

DAMRI juga melayani perjalanan menuju Magelang dengan tarif yang relatif terjangkau. Operator pelat merah ini cocok bagi wisatawan yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses.

3. Shuttle Rama Sakti

Rama Sakti telah lama melayani berbagai rute di Jawa Tengah, termasuk perjalanan dari Semarang ke Magelang. Bus ini menjadi salah satu alternatif bagi penumpang yang ingin menuju kawasan Borobudur.

4. Shuttle Daytrans

Daytrans menyediakan layanan perjalanan antarkota dengan armada shuttle yang cocok untuk wisatawan yang menginginkan perjalanan lebih praktis.

5. Cititrans

Cititrans menjadi pilihan lain dengan layanan shuttle yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah, termasuk rute yang memudahkan perjalanan menuju Magelang.

6. Joglosemar Executive Shuttle

Joglosemar dikenal sebagai operator shuttle dengan frekuensi perjalanan yang cukup banyak. Layanannya banyak dimanfaatkan wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
7 Shuttle Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk Jadwal Penerbangan Pagi, Berangkat Mulai Tengah Malam - Image
Travelling

7 Shuttle Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk Jadwal Penerbangan Pagi, Berangkat Mulai Tengah Malam

Kamis, 9 Juli 2026 | 01.42 WIB

5 Shuttle Yogyakarta-Semarang yang Bisa Dipesan Online, Tarif Mulai Rp 84 Ribuan - Image
Travelling

5 Shuttle Yogyakarta-Semarang yang Bisa Dipesan Online, Tarif Mulai Rp 84 Ribuan

Minggu, 5 Juli 2026 | 23.04 WIB

5 Cara ke Bandung dari Jakarta, Mulai Whoosh, Kereta, Shuttle, Bus, yang Praktis dan Hemat - Image
Travelling

5 Cara ke Bandung dari Jakarta, Mulai Whoosh, Kereta, Shuttle, Bus, yang Praktis dan Hemat

Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.54 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore