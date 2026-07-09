8 Bus dan Shuttle Menuju Candi Borobudur dari Semarang, Praktis untuk Liburan Sehari Tanpa Kendaraan Pribadi

Ilustrasi kawasan wisata Candi Borobudur. (Radar Magelang)
JawaPos.com - Mencari bus dan shuttle menuju Candi Borobudur dari Semarang untuk liburan sehari kini semakin mudah. Wisatawan memiliki beragam pilihan transportasi umum, mulai dari Bus Trans Jateng, bus AKDP (Antarkota Dalam Provinsi), hingga layanan transportasi online untuk perjalanan lanjutan menuju kawasan wisata.
Bagi yang berangkat dari Semarang, perjalanan umumnya dilakukan dengan naik bus atau shuttle menuju Magelang terlebih dahulu. Setelah tiba di pusat Kota Magelang, perjalanan ke Candi Borobudur dapat dilanjutkan menggunakan Bus Trans Jateng, bus AKDP, ojek atau taksi online, maupun kendaraan pribadi.
Jarak dari pusat Kota Magelang ke Candi Borobudur dapat ditempuh sekitar 30–40 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Berikut delapan pilihan bus dari Semarang menuju Magelang yang praktis untuk melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur.
PO Efisiensi menjadi salah satu operator yang melayani rute Semarang–Magelang. Bus ini dikenal memiliki jadwal yang cukup rutin dan menjadi pilihan banyak penumpang yang ingin bepergian antarkota di Jawa Tengah.
DAMRI juga melayani perjalanan menuju Magelang dengan tarif yang relatif terjangkau. Operator pelat merah ini cocok bagi wisatawan yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan akses.
Rama Sakti telah lama melayani berbagai rute di Jawa Tengah, termasuk perjalanan dari Semarang ke Magelang. Bus ini menjadi salah satu alternatif bagi penumpang yang ingin menuju kawasan Borobudur.
Daytrans menyediakan layanan perjalanan antarkota dengan armada shuttle yang cocok untuk wisatawan yang menginginkan perjalanan lebih praktis.
Cititrans menjadi pilihan lain dengan layanan shuttle yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah, termasuk rute yang memudahkan perjalanan menuju Magelang.
Joglosemar dikenal sebagai operator shuttle dengan frekuensi perjalanan yang cukup banyak. Layanannya banyak dimanfaatkan wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis.
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