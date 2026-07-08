7 Shuttle Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk Jadwal Penerbangan Pagi, Berangkat Mulai Tengah Malam

Ilustrasi armada shuttle Lintas Shuttle. (Redbus)
JawaPos.com - Mencari shuttle dari Bandung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengejar penerbangan pagi bukanlah hal sulit. Sejumlah operator menyediakan layanan dengan jadwal keberangkatan sejak tengah malam hingga dini hari sehingga penumpang memiliki banyak pilihan sesuai waktu penerbangan.
Perjalanan dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta umumnya memakan waktu sekitar empat jam. Namun durasi tersebut bisa lebih lama apabila terjadi kepadatan lalu lintas, terutama saat akhir pekan, musim liburan, atau jam sibuk.
Karena itu, penumpang disarankan memilih jadwal keberangkatan dengan waktu yang cukup agar tidak terlambat check-in. Berikut tujuh shuttle Bandung-Bandara Soekarno-Hatta yang banyak dipilih penumpang.
1. DAMRI
DAMRI menjadi salah satu pilihan populer karena memiliki jadwal keberangkatan sejak pukul 04.00 WIB. Penumpang dapat naik dari Kebon Kawung atau Pasteur dengan harga tiket sekitar Rp 175 ribu.
2. Primajasa
Primajasa melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan keberangkatan mulai pukul 01.00 WIB dan tersedia setiap satu jam.
Titik keberangkatan berada di kawasan Diponegoro dan Pasteur, sedangkan harga tiketnya sekitar Rp 195 ribu.
3. Daytrans
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah