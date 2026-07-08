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Rian Alfianto
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.42 WIB

7 Shuttle Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk Jadwal Penerbangan Pagi, Berangkat Mulai Tengah Malam

Ilustrasi armada shuttle Lintas Shuttle. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada shuttle Lintas Shuttle. (Redbus)

JawaPos.com - Mencari shuttle dari Bandung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengejar penerbangan pagi bukanlah hal sulit. Sejumlah operator menyediakan layanan dengan jadwal keberangkatan sejak tengah malam hingga dini hari sehingga penumpang memiliki banyak pilihan sesuai waktu penerbangan.

Perjalanan dari Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta umumnya memakan waktu sekitar empat jam. Namun durasi tersebut bisa lebih lama apabila terjadi kepadatan lalu lintas, terutama saat akhir pekan, musim liburan, atau jam sibuk.

Karena itu, penumpang disarankan memilih jadwal keberangkatan dengan waktu yang cukup agar tidak terlambat check-in. Berikut tujuh shuttle Bandung-Bandara Soekarno-Hatta yang banyak dipilih penumpang.

1. DAMRI

DAMRI menjadi salah satu pilihan populer karena memiliki jadwal keberangkatan sejak pukul 04.00 WIB. Penumpang dapat naik dari Kebon Kawung atau Pasteur dengan harga tiket sekitar Rp 175 ribu.

2. Primajasa

Primajasa melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan keberangkatan mulai pukul 01.00 WIB dan tersedia setiap satu jam.

Titik keberangkatan berada di kawasan Diponegoro dan Pasteur, sedangkan harga tiketnya sekitar Rp 195 ribu.

3. Daytrans

Editor: Estu Suryowati
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