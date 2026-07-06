7 Wisata Viral di Jawa Timur yang Selalu Ramai Diburu Wisatawan, Pemandangannya Bikin Takjub dan Instagramable

Ilustrasi air terjun Tumpak Sewu. (Tripadvisor)
JawaPos.com - Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan destinasi wisata paling lengkap di Indonesia. Mulai dari gunung, air terjun, taman nasional hingga tempat rekreasi keluarga, banyak lokasi yang viral di media sosial karena menyuguhkan panorama alam yang memukau sekaligus pengalaman liburan yang berkesan.
Bagi kamu yang sedang menyusun agenda liburan, berikut tujuh wisata viral di Jawa Timur yang masih menjadi favorit wisatawan. Selain menawarkan pemandangan indah, destinasi-destinasi ini juga memiliki daya tarik unik yang membuatnya selalu ramai dikunjungi.
Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi destinasi paling populer di Jawa Timur. Keindahan matahari terbit dari Penanjakan, hamparan lautan pasir, hingga kawah aktif menjadikan kawasan ini selalu dipadati wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Tak heran jika Bromo terus menjadi destinasi yang sering muncul di media sosial berkat panorama alamnya yang spektakuler.
Berada di perbatasan Lumajang dan Malang, Air Terjun Tumpak Sewu menawarkan pemandangan air terjun berbentuk tirai raksasa yang mengalir dari tebing tinggi.
Dikelilingi vegetasi hijau dengan latar Gunung Semeru, destinasi ini menjadi salah satu lokasi favorit para pencinta fotografi maupun wisata alam.
Kawah Ijen di Banyuwangi memiliki daya tarik yang sulit ditemukan di tempat lain, yakni fenomena api biru atau blue fire yang hanya muncul pada waktu tertentu menjelang pagi.
Selain itu, danau kawah berwarna hijau toska dengan panorama pegunungan membuat kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Indonesia.
Taman Nasional Baluran di Situbondo menawarkan lanskap berbeda dibanding destinasi lain di Jawa Timur.
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