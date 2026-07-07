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Rian Alfianto
Rabu, 8 Juli 2026 | 02.24 WIB

9 Bus Malam Jakarta-Malang yang Nyaman untuk Perjalanan Jarak Jauh, dari Kelas Eksekutif Biasa hingga Sleeper 

Ilustrasi armada bus PO Semeru. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada bus PO Semeru. (Redbus)

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Malang menggunakan bus malam masih menjadi pilihan favorit banyak penumpang karena menawarkan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lain, sekaligus menghadirkan kenyamanan yang terus meningkat.

Kini, berbagai operator menghadirkan armada sleeper bus, double decker, hingga kelas eksekutif dengan fasilitas premium untuk perjalanan sekitar 12-15 jam melalui Tol Trans Jawa.

Harga tiket bus malam Jakarta-Malang umumnya berada di kisaran Rp 340.000 hingga Rp 650.000, tergantung operator, kelas layanan, dan jadwal keberangkatan. Penumpang juga dapat memilih titik keberangkatan dari sejumlah terminal maupun agen resmi yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

Berikut sembilan bus malam Jakarta-Malang yang banyak dipilih untuk perjalanan jarak jauh.

1. PO Juragan 99 Trans

Juragan 99 Trans dikenal sebagai salah satu operator premium di jalur Jakarta-Malang. Perusahaan ini menawarkan Dream Coach atau sleeper bus serta armada Double Decker dengan layanan ekspres yang tidak berhenti di agen maupun rumah makan, sehingga waktu tempuh bisa lebih efisien.

2. Unicorn Indorent

Operator ini menawarkan layanan First Class dengan kabin eksklusif. Penumpang mendapatkan kursi jumbo yang nyaman, pramugari, Audio Video On Demand (AVOD), hingga fasilitas mini bar selama perjalanan.

3. PO 27 Trans

PO 27 Trans menghadirkan layanan President Class menggunakan bus double decker premium. Jadwal keberangkatan yang tersedia hingga malam hari menjadi salah satu alasan operator ini banyak dipilih penumpang.

Editor: Bintang Pradewo
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