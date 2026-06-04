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Rian Alfianto
Kamis, 4 Juni 2026 | 17.09 WIB

6 Bus Surabaya–Pasuruan–Probolinggo yang Beroperasi Tiap Jam, Bisa Naik Langsung di Jalur Pantura

Ilustrasi armada bus PO Restu. (Bus Pariwisata ID) - Image

Ilustrasi armada bus PO Restu. (Bus Pariwisata ID)

JawaPos.com - Bagi kamu yang ingin bepergian dari Surabaya ke Pasuruan atau Probolinggo tanpa ribet pesan tiket jauh-jauh hari, ada banyak pilihan bus AKAP dan AKDP yang bisa dinaiki langsung dari jalur Pantura Jawa Timur. Armada bus ini beroperasi hampir setiap jam, bahkan sebagian besar bisa dihentikan langsung di pinggir jalan.

Rute Surabaya–Pasuruan–Probolinggo memang menjadi salah satu jalur transportasi darat tersibuk di Jawa Timur. Selain menghubungkan kawasan industri dan kota besar, trayek ini juga menjadi akses favorit wisatawan menuju Bromo, Situbondo, hingga Banyuwangi.

Jarak perjalanan Surabaya menuju Probolinggo berkisar 98 hingga 130 kilometer. Jika menggunakan kendaraan pribadi via tol, waktu tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sementara perjalanan menggunakan kereta api biasanya memakan waktu 2 hingga 3 jam tergantung jenis layanan.

Buat kamu yang mencari alternatif transportasi lebih fleksibel dan murah, berikut daftar bus Surabaya–Pasuruan–Probolinggo yang masih aktif beroperasi setiap hari.

1. PO Restu

PO Restu menjadi salah satu operator bus paling mudah ditemukan di jalur Pantura Jawa Timur. Armada ini melayani kelas ekonomi hingga eksekutif dengan jadwal keberangkatan yang sangat sering dari pagi sampai malam.

Bus Restu biasanya berangkat dari Terminal Purabaya (Bungurasih) maupun Terminal Tambak Osowilangun. Penumpang juga bisa naik langsung dari tepi jalan di kawasan Waru, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Probolinggo.

2. PO Akas Group

Nama Akas Group sudah lama dikenal sebagai legenda transportasi Jawa Timur. Grup ini memiliki beberapa armada seperti Akas Asri, Akas IV, dan Akas NR yang rutin melayani trayek Surabaya–Pasuruan–Probolinggo.

Selain tujuan Probolinggo, bus Akas juga banyak melayani rute lanjutan menuju Jember hingga Banyuwangi. Frekuensi keberangkatannya sangat padat sehingga cocok untuk penumpang yang ingin perjalanan fleksibel tanpa takut kehabisan bus.

Editor: Bintang Pradewo
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