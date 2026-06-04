7 Tips Mendapat Tiket Pesawat Murah untuk Liburan, Nomor 5 Sering Terlewat

Ilustrasi kepadatan penumpang di Bandara Internasional Juanda. (Humas Bandara Juanda)
JawaPos.com - Tiket pesawat sering menjadi komponen biaya terbesar dalam sebuah perjalanan. Namun, banyak wisatawan sebenarnya bisa menghemat pengeluaran jika mengetahui waktu dan strategi yang tepat memesan penerbangan saat liburan.
Harga tiket pesawat bersifat dinamis dan dapat berubah dalam hitungan jam tergantung permintaan pasar, musim perjalanan, hingga ketersediaan kursi. Karena itu, memahami cara berburu tiket murah menjadi bekal penting bagi siapa pun yang ingin liburan lebih hemat.
Berikut tujuh tips yang bisa diterapkan untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga lebih terjangkau.
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Salah satu cara paling efektif adalah memesan tiket beberapa bulan sebelum jadwal perjalanan. Untuk penerbangan internasional, rentang tiga hingga enam bulan sebelum keberangkatan sering menjadi periode yang ideal untuk mendapatkan harga kompetitif.
Semakin dekat dengan tanggal liburan, terutama saat musim ramai atau peak season, harga tiket biasanya terus meningkat karena tingginya permintaan.
Libur sekolah, akhir tahun, dan hari besar keagamaan biasanya menjadi periode dengan harga tiket paling tinggi. Jika memungkinkan, pilih tanggal keberangkatan beberapa hari sebelum atau sesudah periode puncak. Fleksibilitas jadwal sering menjadi kunci mendapatkan selisih harga yang cukup besar.
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Banyak wisatawan langsung memilih tanggal yang diinginkan tanpa mengecek alternatif lainnya.
Padahal, pergeseran jadwal satu atau dua hari saja dapat menghasilkan tarif yang jauh lebih murah. Karena itu, manfaatkan fitur kalender harga atau pencarian tanggal fleksibel saat berburu tiket.
Harga paling murah tidak selalu berarti paling hemat. Perhatikan apakah tiket sudah termasuk bagasi, pemilihan kursi, makanan, atau fleksibilitas perubahan jadwal. Dalam beberapa kasus, membeli tiket dengan fasilitas yang lebih lengkap justru bisa mengurangi biaya tambahan di kemudian hari.
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