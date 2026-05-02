8 Rute Bus Trans Jawa dari Madiun yang Nyaman & Favorit:  Pilihan Praktis ke Berbagai Kota Besar

JawaPos.com - Perjalanan darat lintas Jawa kini terasa jauh lebih ringkas sejak hadirnya jaringan Tol Trans Jawa. Bagi warga Madiun dan sekitarnya, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) jadi opsi favorit: tarif relatif terjangkau, pilihan kelas beragam, dan jadwal fleksibel.

Dari rute pendek hingga lintas provinsi, berikut daftar rute bus terbaru dari Madiun yang bisa jadi referensi perjalanan santai maupun dinas.

1. Madiun – Cirebon (Eksekutif Hemat) Perjalanan ke pesisir utara Jawa Barat kini makin praktis dengan layanan dari PO Eka.

Bus kelas eksekutif ini berangkat dari Terminal Madiun menuju Terminal Harjamukti, Cirebon.

Dengan tarif sekitar Rp 200 ribu, rute ini cocok untuk kamu yang mencari perjalanan nyaman tanpa menguras kantong. Fasilitas standar seperti AC dan reclining seat sudah cukup menunjang perjalanan jarak jauh.

2. Madiun – Cirebon (Suite Class Premium) Kalau ingin naik kelas, PO Garuda Mas menawarkan pengalaman berbeda lewat Suite Class Combi 2+1.

Berangkat dari Terminal Purboyo, bus ini menuju kawasan Ciperna di Cirebon dengan tarif sekitar Rp 320 ribu. Kursi lebih lega dan suasana kabin yang eksklusif membuat perjalanan panjang terasa lebih santai.

3. Madiun – Cirebon (Suite Class Nyaman Maksimal) Alternatif lain datang dari PO Harapan Jaya yang juga melayani rute serupa dengan kelas Suite Class Combi.

Dengan harga sekitar Rp 386 ribu, penumpang mendapatkan kenyamanan ekstra, cocok untuk perjalanan malam agar tetap segar saat tiba di tujuan.