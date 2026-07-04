4 Travel Bandung-Cirebon Terbaik untuk PP Sehari, Tarif Mulai di Bawah Rp 100 Ribu

JawaPos.com - Mencari travel Bandung-Cirebon yang cocok untuk perjalanan pulang pergi (PP) dalam sehari bukanlah hal sulit. Saat ini tersedia banyak layanan shuttle dengan jadwal keberangkatan sejak dini hari hingga malam, sehingga penumpang lebih leluasa menyesuaikan waktu perjalanan.

Rute Bandung-Cirebon yang kini didukung akses Tol Cisumdawu membuat waktu tempuh semakin singkat, rata-rata hanya sekitar 2,5 jam. Dengan tarif yang umumnya masih di bawah Rp 100 ribu, layanan travel menjadi pilihan praktis bagi pekerja, pebisnis, mahasiswa, hingga wisatawan yang ingin menyelesaikan aktivitas dalam sehari.

Berikut empat rekomendasi travel Bandung-Cirebon yang bisa menjadi pilihan.

1. Jackal Holidays

Jackal Holidays menjadi salah satu operator shuttle yang banyak dipilih untuk perjalanan Bandung-Cirebon. Perusahaan ini menyediakan armada eksekutif dengan kursi yang nyaman serta ruang kaki yang lega sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.

Keunggulan lainnya adalah pilihan jadwal keberangkatan yang cukup fleksibel, mulai pagi hingga malam hari. Informasi jadwal dan pemesanan tiket dapat dilakukan melalui situs resmi Jackal Holidays.

2. Arnes Shuttle

Arnes Shuttle dikenal sebagai salah satu operator shuttle dengan frekuensi perjalanan yang cukup tinggi di rute Bandung-Cirebon.

Selain memiliki banyak pilihan jam keberangkatan, Arnes juga didukung jaringan pool yang tersebar di sejumlah titik strategis sehingga memudahkan penumpang saat naik maupun turun.