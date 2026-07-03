5 Akses Transportasi ke Mall Bali Galeria dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Praktis dan Cepat

JawaPos.com - Mall Bali Galeria (MBG) menjadi salah satu pusat perbelanjaan favorit wisatawan yang baru tiba di Bali.

Lokasinya yang hanya sekitar 5 kilometer dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai membuat mal ini bisa dijangkau dalam waktu sekitar 15-20 menit, baik melalui Jalan Tol Bali Mandara maupun Jalan Bypass Ngurah Rai.

Lalu, bagaimana cara menuju Mall Bali Galeria dari Bandara Ngurah Rai? Wisatawan memiliki beragam pilihan transportasi, mulai dari taksi resmi bandara, transportasi online, bus Trans Metro Dewata, hingga layanan shuttle hotel.

Masing-masing menawarkan keunggulan berbeda sesuai kebutuhan dan anggaran perjalanan. Berikut lima akses transportasi yang dapat dipilih untuk menuju Mall Bali Galeria dari Bandara I Gusti Ngurah Rai.

1. Taksi Resmi Bandara, Praktis dengan Tarif Tetap Taksi resmi Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi pilihan paling mudah bagi wisatawan yang baru mendarat. Layanan ini tersedia di area kedatangan sehingga penumpang tidak perlu mencari kendaraan di luar bandara.

Cara menggunakannya pun sederhana. Wisatawan cukup menuju loket resmi, menyampaikan tujuan ke Mall Bali Galeria atau kawasan Simpang Dewa Ruci, kemudian membayar tarif sesuai zona yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas akan mengarahkan penumpang ke kendaraan yang tersedia.

Perjalanan menuju MBG umumnya memakan waktu sekitar 15 menit, tergantung kondisi lalu lintas.