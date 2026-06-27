Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Besok Minggu, 28 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa melupakan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya pada Minggu, 28 Juni 2026:
Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:56 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:53 WIB
Asar: 15:14 WIB
Magrib: 17:44 WIB
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