10 Tempat Piknik Gratis di Yogyakarta yang Cozy dan Adem, Cocok untuk Healing Akhir Pekan

JawaPos.com - Menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat tidak selalu harus dilakukan di tempat mahal.

Di Yogyakarta, terdapat banyak ruang terbuka hijau yang nyaman untuk dijadikan lokasi piknik santai tanpa perlu membayar tiket masuk.

Suasana rindang, udara sejuk, dan area rumput luas menjadi daya tarik utama berbagai taman kota serta embung yang tersebar di Jogja.

Selain cocok untuk melepas penat, tempat-tempat ini juga sering dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga ringan, membaca buku, menikmati senja, hingga sekadar berbincang santai sambil menikmati bekal sederhana.

Tidak heran jika ruang terbuka hijau di Yogyakarta selalu ramai dikunjungi saat sore maupun akhir pekan.

Menariknya lagi, sebagian besar lokasi ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari jalur pedestrian, area bermain anak, hingga pilihan kuliner di sekitarnya.

Berikut 10 tempat piknik gratis di Yogyakarta yang cozy, adem, dan cocok menjadi destinasi santai akhir pekan Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Senin (25/06).

1. Alun-Alun Kidul Yogyakarta Alun-Alun Kidul Yogyakarta menjadi salah satu ruang publik paling populer di Kota Yogyakarta.