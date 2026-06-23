9 Tempat Piknik di Malang yang Asri, Pilihan Seru untuk Liburan Sekolah Bareng Keluarga

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak tempat piknik di Malang yang asri dan menyejukkan untuk dikunjungi bersama keluarga.

Suasana sejuk khas pegunungan membuat kawasan ini cocok dijadikan agenda liburan sekolah yang menyenangkan.

Setiap destinasi menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari taman bunga hingga hutan pinus yang rindang.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Selasa (23/6), berikut sembilan daftar tempat piknik di Malang yang asri dan layak dikunjungi bersama keluarga saat liburan sekolah.

1. Lembah Indah Malang

Lembah Indah Malang terletak di lereng Gunung Kawi dengan suasana sejuk yang ramah keluarga.

Tempat ini menyediakan fasilitas outbound, wisata edukasi edufarm, beragam kuliner, hingga area glamping.

Pengunjung dapat memberi pakan ternak, memanen sayur hidroponik, serta mendapat edukasi agrikultur bersama pemandu.

Bagi yang ingin menikmati alam lebih lama, fasilitas glamping juga tersedia di dalam kawasan.