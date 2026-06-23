Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.56 WIB

9 Tempat Piknik di Malang yang Asri, Pilihan Seru untuk Liburan Sekolah Bareng Keluarga

Tempat piknik di Malang yang asri jadi pilihan keluarga favorit saat liburan sekolah../Magnific/ bearfotos - Image

Tempat piknik di Malang yang asri jadi pilihan keluarga favorit saat liburan sekolah../Magnific/ bearfotos

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak tempat piknik di Malang yang asri dan menyejukkan untuk dikunjungi bersama keluarga.

Suasana sejuk khas pegunungan membuat kawasan ini cocok dijadikan agenda liburan sekolah yang menyenangkan.

Setiap destinasi menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari taman bunga hingga hutan pinus yang rindang.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Selasa (23/6), berikut sembilan daftar tempat piknik di Malang yang asri dan layak dikunjungi bersama keluarga saat liburan sekolah.

1. Lembah Indah Malang

Lembah Indah Malang terletak di lereng Gunung Kawi dengan suasana sejuk yang ramah keluarga.

Tempat ini menyediakan fasilitas outbound, wisata edukasi edufarm, beragam kuliner, hingga area glamping.

Pengunjung dapat memberi pakan ternak, memanen sayur hidroponik, serta mendapat edukasi agrikultur bersama pemandu.

Bagi yang ingin menikmati alam lebih lama, fasilitas glamping juga tersedia di dalam kawasan.

Lokasinya berada di Desa Gendogo Balesari dan buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 5 sore.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Tempat Piknik di Surabaya yang Cocok untuk Liburan Sekolah, Sudah Coba yang Mana? - Image
Travelling

7 Tempat Piknik di Surabaya yang Cocok untuk Liburan Sekolah, Sudah Coba yang Mana?

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.01 WIB

10 Tempat Piknik Gratis di Yogyakarta yang Cozy dan Adem, Cocok untuk Healing Akhir Pekan - Image
Travelling

10 Tempat Piknik Gratis di Yogyakarta yang Cozy dan Adem, Cocok untuk Healing Akhir Pekan

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.43 WIB

7 Rekomendasi Tempat Piknik Paling Asik di Surabaya, Liburan Seru Akhir Pekan Bareng Keluarga - Image
Travelling

7 Rekomendasi Tempat Piknik Paling Asik di Surabaya, Liburan Seru Akhir Pekan Bareng Keluarga

Sabtu, 9 Mei 2026 | 14.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore