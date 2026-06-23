10 Tempat Bersejarah di Surabaya, Cocok untuk Wisata Liburan Sekolah!

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan karena perannya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Berbagai tempat bersejarah di Surabaya masih berdiri kokoh dan menyimpan jejak perjuangan masa lalu.

Destinasi-destinasi ini cocok dijadikan pilihan wisata edukatif saat momen liburan sekolah tiba.

Dilansir dari laman Traveloka dan kemenpar.go.id pada Selasa (23/5), berikut sepuluh daftar lengkap tempat bersejarah di Surabaya yang menggambarkan kisah perjuangan Kota Pahlawan..

1. Tugu Pahlawan dan Museum 10 November

Tugu Pahlawan merupakan monumen setinggi 41,15 meter yang dibangun untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945.

Bangunan ini memiliki 10 lengkungan dan 11 ruas tiang yang melambangkan tanggal peristiwa bersejarah tersebut.

Di kawasan yang sama, terdapat Museum 10 November berbentuk piramida berisi diorama, koleksi senjata, dan rekaman pidato Bung Tomo.

2. Jembatan Merah