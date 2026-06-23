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Selasa, 23 Juni 2026 | 16.29 WIB

Ini Dia 20 Wisata di Malang Selatan Terbaik, Wajib Coba Saat Liburan Sekolah!

Wisata Malang Selatan dengan pantai dan air terjun jadi pilihan favorit liburan sekolah../Magnific/ freepik - Image

Wisata Malang Selatan dengan pantai dan air terjun jadi pilihan favorit liburan sekolah../Magnific/ freepik

JawaPos.com – Wisata Malang Selatan menawarkan kombinasi pantai eksotis, air terjun segar, dan sumber mata air alami yang menarik dikunjungi.

Kawasan ini menjadi pilihan tepat saat liburan sekolah tiba karena suasananya yang masih asri dan jauh dari keramaian kota.

Beragam destinasi pantai di sini memiliki karakteristik unik, mulai dari pasir putih hingga ombak besar khas Samudera Hindia.

Dilansir dari laman Traveloka dan ERC Trans pada Selasa (23/5), berikut 20 Wisata Malang Selatan terbaik yang memadukan pantai, air terjun, dan sumber air jernih untuk liburan sekolah.

1. Pantai Batu Bengkung

Pantai Batu Bengkung memiliki kolam alami yang terbentuk dari batu besar melengkung di tepi pantai.

Pantai ini langka karena menghadap ke barat sehingga matahari terbenam terlihat sangat memesona.

Lokasinya berada di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, dan dapat diakses selama 24 jam setiap hari.

2. Pantai Ngudel

Pantai Ngudel terkenal dengan hamparan pasir putih dan air laut biru yang menawan.

Editor: Hanny Suwindari
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