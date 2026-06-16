Dunia Toy Story 5 Hadir di Jakarta! Yuk, Rasakan Serunya Liburan Sekolah di Central Park Mall

JawaPos.com - Liburan sekolah tahun ini dipastikan bakal jauh lebih seru, terutama bagi Anda para pencinta dunia animasi Disney dan Pixar. Menyambut perilisan film terbarunya, Central Park Mall Jakarta resmi memboyong petualangan Woody dan kawan-kawan lewat acara interaktif bertajuk “Toy Story 5: Ready, Set, Play! @Central Park”.

Eksibisi ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 5 Juli 2026. Di tengah gempuran gadget dan teknologi, event ini hadir sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati sering kali datang dari hal-hal sederhana, seperti bermain dan berimajinasi bersama keluarga.

Kolaborasi antara Central Park Mall dan Disney Indonesia ini menyulap area mal menjadi ruang bermain raksasa. Pengunjung bisa menikmati berbagai instalasi tematik yang terinspirasi langsung dari karakter ikonik Toy Story.

Berburu Foto Bareng Woody dan Buzz Lightyear

Keseruan pertama bisa Anda temukan di Laguna Atrium Central Park Mall. Begitu melangkah masuk, pengunjung akan langsung disambut oleh atmosfer dunia Toy Story yang magis dan penuh warna.

Tidak hanya melihat dekorasi, Anda dan si kecil juga bisa berburu foto di berbagai spot foto tematik yang estetik. Karakter legendaris seperti Woody, Buzz Lightyear, Jessie, hingga deretan karakter baru dari film Toy Story 5 siap menyapa para pengunjung.

Silviyanti Dwi Aryati, GM Marcomm & Relation Central Park Mall menjelaskan, bagi banyak orang, Toy Story bukan hanya sebuah film, tetapi juga bagian dari masa kecil yang penuh kenangan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat menghadirkan ruang bagi keluarga untuk berkumpul, bermain, dan menciptakan momen berharga bersama.

"Kami berharap pengalaman yang dihadirkan dapat menjadi salah satu destinasi favorit selama liburan sekolah tahun ini," ujarnya, Selasa (16/6).

Unik! Kolaborasi Karakter Disney Pixar dan Permainan Tradisional

Puas menjelajahi Laguna Atrium, petualangan berlanjut ke area luar ruangan di Tribeca Park. Berbeda dengan area dalam mal, Tribeca Park menyajikan konsep yang sangat unik dan sarat akan nilai budaya.