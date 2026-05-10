Fasilitasi Kesehatan Masyarakat dan Perkuat Hubungan Dua Negara, Pameran Malaysia Healthcare Expo (MHX) Diikuti 10 Ribu Pengunjung

JawaPos.com - Pameran kesehatan Malaysia Healthcare Expo (MHX) Jakarta 2026 digelar pada 7–10 Mei 2026 di Terra Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat, dan dihadiri sekitar 10 ribu lebih pengunjung selama acara berlangsung.

Ajang ini kembali hadir untuk keempat kalinya sebagai bentuk komitmen IHH Healthcare Malaysia dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat kepada masyarakat Indonesia.

Melalui MHX 2026, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan sejumlah rumah sakit unggulan asal Malaysia terkait berbagai kebutuhan medis. Pameran ini menghadirkan layanan konsultasi kesehatan, pemeriksaan medis, hingga informasi penanganan penyakit kompleks yang semakin banyak dicari pasien Indonesia.

Tahun ini, MHX Jakarta hadir dengan konsep yang lebih interaktif dan edukatif. Tidak hanya menampilkan informasi layanan rumah sakit, acara tersebut juga dikemas sebagai ruang edukasi kesehatan yang lebih dekat dengan gaya hidup masyarakat modern, sehingga para pengunjung dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan secara menyenangkan.

Head of Marketing IHH Healthcare Malaysia, Khairul Annuar Yusof, mengatakan bahwa kehadiran berkelanjutan di Indonesia menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Malaysia. Menurutnya, masyarakat kini semakin membutuhkan akses informasi kesehatan yang jelas, nyaman, dan mudah dipahami sebelum menentukan pilihan pengobatan.

"Melalui MHX, masyarakat Indonesia dapat berinteraksi langsung dengan tim rumah sakit sehingga proses konsultasi menjadi lebih praktis. Langkah ini diharapkan membantu pasien memperoleh gambaran menyeluruh terkait layanan medis yang tersedia sebelum menjalani pengobatan," tuturnya.

Dalam pameran tersebut, IHH Healthcare Malaysia menghadirkan 10 rumah sakit unggulan dari total 18 jaringan rumah sakit yang mereka miliki. Beberapa di antaranya adalah Gleneagles Hospital Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Prince Court Medical Centre, serta Island Hospital.

Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai layanan penanganan kanker, kesehatan jantung, kesehatan wanita, tindakan bedah kompleks, hingga wellness dan preventive care.