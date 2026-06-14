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Antara
Minggu, 14 Juni 2026 | 20.30 WIB

ASDP Tebar Diskon Tarif hingga 100 Persen Masa Libur Sekolah, Cek 14 Rute yang Dapat dan Cara Pemesanan

Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan ASDP Ketapang, Rabu (1832026). (Ramada KusumaRadar Banyuwangi) - Image

Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan ASDP Ketapang, Rabu (1832026). (Ramada KusumaRadar Banyuwangi)

JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen di sejumlah lintasan penyeberangan strategis selama libur sekolah 2026, guna mendukung mobilitas masyarakat dan program stimulus pemerintah.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo mengatakan, selama libur sekolah tahun ini pihaknya berupaya menghadirkan momentum yang lebih ramah bagi masyarakat untuk bepergian dan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia ketika mengakses transportasi penyeberangan.

"Melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan," kata Heru dalam keterangan dikutip, Minggu (14/6).

Dia menyampaikan, program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

Heru menegaskan, langkah itu merupakan bentuk sinergi nyata ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia berharap, kebijakan itu dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau selama periode libur sekolah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Kebijakan itu mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.

Editor: Estu Suryowati
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