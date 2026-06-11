Sambut Piala Dunia 2026, Pemerintah Meksiko Terapkan Libur Sekolah dan WFH Saat Laga Pembuka

Claudia Sheinbaum menerapkan kebijakan khusus jelang Piala Dunia 2026. (@claudia_shein/Instagram).
JawaPos.com - Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan kebijakan khusus menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meliburkan kegiatan sekolah di Mexico City pada 11 Juni 2026. Keputusan itu diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan mobilitas selama berlangsungnya laga perdana.
Meksiko akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada dalam turnamen sepak bola empat tahunan itu. Tim nasional Meksiko dijadwalkan mengawali Piala Dunia dengan menghadapi Afrika Selatan pada 12 Juni di Stadion Azteca yang berada di ibu kota negara.
Dalam konferensi pers yang dilansir dari The Athletic pada Selasa (9/6), Sheinbaum menyampaikan bahwa pemerintah juga menginstruksikan para pegawai federal untuk bekerja dari rumah pada hari pertandingan. Selain itu, kegiatan belajar mengajar untuk semua jenjang pendidikan di Mexico City akan dihentikan sementara.
Melalui presentasi yang ditampilkan dalam konferensi pers, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan kondisi mobilitas, keselamatan jalan, serta aksesibilitas bagi warga lokal maupun wisatawan yang hadir dalam rangka pembukaan Piala Dunia 2026.
“Untuk pegawai Administrasi Publik Federal, instansi pemerintah harus memprioritaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna memastikan kelangsungan fungsi inti dan administratif,” kata pemerintah lewat pernyataan resminya. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta dan sosial di Mexico City untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh, khususnya bagi aktivitas administratif yang tidak bersifat esensial.
Penasihat hukum eksekutif federal Luisa Maria Alcalde Lujan menegaskan pentingnya penerapan kerja jarak jauh dalam situasi tersebut. Lujan menyebutkan bahwa seluruh aktivitas esensial tetap berjalan, sedangkan pekerjaan kantor di sektor publik diharapkan dilakukan secara daring. Imbauan serupa juga ditujukan kepada sektor swasta dan sosial.
Baca Juga:Timnas Kanada Tunggu Moise Bombito, Jesse Marsch Belum Tutup Peluang Bermain di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Kebijakan itu merupakan bagian dari rangkaian langkah pemerintah Meksiko terkait pengaturan kegiatan pendidikan selama periode Piala Dunia. Sebelumnya, pada 7 Mei, Kementerian Pendidikan Publik (SEP) sempat mengumumkan rencana memajukan akhir tahun ajaran dari 15 Juli menjadi 5 Juni, dengan alasan gelombang panas ekstrem serta persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Namun, keputusan tersebut menuai kritik. Presiden Sheinbaum kemudian menyatakan bahwa rencana itu belum final. Lima hari setelahnya, SEP memastikan bahwa kalender akademik 2025/2026 tetap berjalan sesuai jadwal semula dan tahun ajaran akan berakhir pada 15 Juli.
Setelah menghadapi Afrika Selatan, Meksiko dijadwalkan melawan Korea Selatan satu pekan kemudian di Stadion Akron, Zapopan, wilayah metropolitan Guadalajara. Babak penyisihan grup akan ditutup dengan pertandingan melawan Republik Ceko pada 25 Juni yang kembali digelar di Stadion Azteca.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang