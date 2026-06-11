Sambut Piala Dunia 2026, Pemerintah Meksiko Terapkan Libur Sekolah dan WFH Saat Laga Pembuka

JawaPos.com - Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan kebijakan khusus menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan meliburkan kegiatan sekolah di Mexico City pada 11 Juni 2026. Keputusan itu diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan mobilitas selama berlangsungnya laga perdana.

Meksiko akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada dalam turnamen sepak bola empat tahunan itu. Tim nasional Meksiko dijadwalkan mengawali Piala Dunia dengan menghadapi Afrika Selatan pada 12 Juni di Stadion Azteca yang berada di ibu kota negara.

Dalam konferensi pers yang dilansir dari The Athletic pada Selasa (9/6), Sheinbaum menyampaikan bahwa pemerintah juga menginstruksikan para pegawai federal untuk bekerja dari rumah pada hari pertandingan. Selain itu, kegiatan belajar mengajar untuk semua jenjang pendidikan di Mexico City akan dihentikan sementara.

Melalui presentasi yang ditampilkan dalam konferensi pers, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan kondisi mobilitas, keselamatan jalan, serta aksesibilitas bagi warga lokal maupun wisatawan yang hadir dalam rangka pembukaan Piala Dunia 2026.

“Untuk pegawai Administrasi Publik Federal, instansi pemerintah harus memprioritaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna memastikan kelangsungan fungsi inti dan administratif,” kata pemerintah lewat pernyataan resminya. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta dan sosial di Mexico City untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh, khususnya bagi aktivitas administratif yang tidak bersifat esensial.

Penasihat hukum eksekutif federal Luisa Maria Alcalde Lujan menegaskan pentingnya penerapan kerja jarak jauh dalam situasi tersebut. Lujan menyebutkan bahwa seluruh aktivitas esensial tetap berjalan, sedangkan pekerjaan kantor di sektor publik diharapkan dilakukan secara daring. Imbauan serupa juga ditujukan kepada sektor swasta dan sosial.

Kebijakan itu merupakan bagian dari rangkaian langkah pemerintah Meksiko terkait pengaturan kegiatan pendidikan selama periode Piala Dunia. Sebelumnya, pada 7 Mei, Kementerian Pendidikan Publik (SEP) sempat mengumumkan rencana memajukan akhir tahun ajaran dari 15 Juli menjadi 5 Juni, dengan alasan gelombang panas ekstrem serta persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Namun, keputusan tersebut menuai kritik. Presiden Sheinbaum kemudian menyatakan bahwa rencana itu belum final. Lima hari setelahnya, SEP memastikan bahwa kalender akademik 2025/2026 tetap berjalan sesuai jadwal semula dan tahun ajaran akan berakhir pada 15 Juli.