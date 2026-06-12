6 Tips Dampingi Anak Neurodivergent saat Libur Sekolah

Ilustrasi liburan sekolah. (Istimewa)
JawaPos.com – Libur sekolah menjadi salah satu momen menyenangkan bagi anak-anak. Tapi, bagi orang tua dengan anak yang memiliki neurodivergent, libur sekolah kerap menjadi periode penuh tantangan.
Libur sekolah bagi anak neurodivergent, seperti anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), disleksia, atau gangguan pemrosesan sensorik, bisa menimbulkan persoalan. Sebab, liburan sekolah sering berkurangnya struktur, lebih banyak waktu yang tidak terencana, dan paparan lingkungan baru.
Bagi anak autistik, perubahan rutinitas tersebut rentan menimbulkan perasaan cemas. Sementara anak dengan ADHD cenderung kesulitan mengatur perhatian, energi, dan impulsivitas tanpa pegangan jadwal sehari-hari yang biasanya diberikan oleh rutinitas sekolah.
Baca Juga:Quinn Peringkat T2, Eugene Posisi 10, Thailand Kawinkan Gelar di Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026
Tapi, Ries Sansani, Occupational Therapist dan Lead Coach di Atelier of Minds, justru memandang kalau fenomena ini bisa menjadi momen krusial. Di mana anak memiliki peluang tumbuh, jika orang tua memiliki bekal yang tepat.
Baginya, libur sekolah bukan musuh anak neurodivergent. Sebab, yang menjadi tantangan adalah ketidaksiapan transisi.
“Ketika orang tua tahu bagaimana menciptakan struktur yang fleksibel dan lingkungan yang aman secara sensorik, liburan bisa menjadi waktu yang benar-benar bermakna untuk perkembangan anak," ujar Ries.
Untuk itu, orang tua harus siap dengan bekal ketika menghadapi libur sekolah agar anak tetap bisa tumbuh. Tidak ‘hilang arah’ dan tetap menyenangkan.
1. Buat "Kalender Visual"
Sebelum hari pertama libur tiba, ajak anak duduk bersama dan buat kalender visual yang menampilkan gambaran aktivitas setiap harinya, bisa menggunakan gambar, stiker, atau warna-warna berbeda untuk setiap jenis kegiatan. Menjaga rutinitas selama liburan dapat mengurangi stres karena jadwal yang familiar membantu menurunkan kecemasan dan mencegah meltdown.
Membuat jadwal visual dengan warna, stiker, atau emoji dapat menjadikan perencanaan terasa menyenangkan, sambil tetap menyertakan aktivitas rutin di samping rencana khusus liburan.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang