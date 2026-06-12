Mau Aman Berkendara saat Road Trip? Ini 4 Tips Penting!

Ilustrasi panduan road trip aman dan nyaman bersama anak (Envato: mstandret)
JawaPos.com - Memasuki periode libur sekolah, aktivitas perjalanan masyarakat diprediksi meningkat seiring banyaknya keluarga yang memanfaatkan momen tersebut untuk berwisata ke berbagai daerah. Untuk mendukung perjalanan yang aman dan nyaman, kondisi kendaraan perlu dipastikan dalam keadaan terbaik, termasuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada ban sebelum berangkat.
PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengajak masyarakat menerapkan kebiasaan berkendara yang aman dan hemat selama perjalanan. Perusahaan juga membagikan sejumlah panduan yang dapat dilakukan mulai dari persiapan kendaraan hingga langkah penanganan saat menghadapi situasi darurat di jalan.
Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama ketika masyarakat melakukan perjalanan bersama keluarga selama masa liburan.
“Momentum liburan sekolah yang diiringi peningkatan mobilitas masyarakat menjadi pengingat pentingnya mempersiapkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Melalui tips ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan, khususnya ban, serta menerapkan kebiasaan berkendara yang aman. Persiapan yang baik dapat membantu menciptakan perjalanan yang lebih nyaman sekaligus mengurangi risiko di jalan,” ujar Mukiat dalam keterangannya.
Bridgestone membagikan sejumlah langkah yang dapat diterapkan agar perjalanan jarak jauh lebih aman dan efisien!
Sebelum memulai perjalanan, pengemudi disarankan memastikan seluruh komponen kendaraan bekerja dengan baik. Pemeriksaan tekanan angin ban perlu dilakukan menggunakan alat ukur yang akurat dan disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Hal ini menjadi semakin penting bagi kendaraan listrik (EV) yang memiliki bobot lebih besar dibandingkan kendaraan konvensional.
Selain itu, kedalaman alur ban perlu diperiksa dan dipastikan masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan, yaitu 1,6 milimeter. Kondisi fisik ban juga harus bebas dari kerusakan seperti benjolan, sobekan, maupun benda asing yang berpotensi menimbulkan masalah selama perjalanan.
Pengendara juga dianjurkan memastikan ban cadangan atau perangkat perbaikan ban darurat dalam kondisi siap pakai serta memahami cara penggunaannya. Bagi pengguna kendaraan listrik maupun plug-in hybrid, perencanaan lokasi pengisian daya sepanjang rute perjalanan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Menyimpan nomor layanan darurat seperti derek resmi jalan tol atau layanan bantuan dari agen pemegang merek kendaraan juga dapat membantu jika terjadi kendala di perjalanan.
Saat berada di jalan, pengemudi perlu menerapkan gaya berkendara yang lebih halus dan terkendali. Pengguna kendaraan listrik maupun hybrid disarankan memahami karakteristik regenerative braking agar proses pengereman berlangsung lebih aman.
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