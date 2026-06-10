7 Tempat di Turki yang Bikin Nyesel Kalau Dilewati, Wajib Masuk Itinerary!

Jawapos.com - Mengunjungi Turki seperti melangkah masuk ke dalam mesin waktu yang membawa kamu melintasi berbagai era keemasan dunia.

Jika kamu berencana liburan ke sana, kamu perlu menyiapkan anggaran yang matang karena biaya aktivitas ikonik di Turki cukup bervariasi. Melansir Traveloka dan Travel Talk, sebagai gambaran, tiket masuk skip-the-line untuk Hagia Sophia berkisar sekitar USD 28.88.

Sementara itu, untuk menikmati pengalaman premium naik balon udara di Cappadocia, kamu perlu menyiapkan dana sekitar USD 200 hingga USD 400 per orang. Biaya akomodasi juga beragam, seperti hotel di kawasan wisata Ankara yang berkisar antara USD 92 hingga USD 125 per malam.

Dengan panduan anggaran tersebut, berikut adalah 7 tempat wisata ikonik yang wajib kamu kunjungi:

1. Hagia Sophia, Istanbul, Saksi Bisu Dua Peradaban Besar

Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah di Istanbul yang menyimpan narasi religius memikat dari abad ke-6. Struktur megah ini awalnya didirikan sebagai katedral Kristen di era Byzantium sebelum dialihkan menjadi masjid pada abad ke-15 oleh Kesultanan Ottoman. Desain interiornya sangat dramatis dengan perpaduan elemen hitam dan emas yang memberikan efek luar biasa bagi pengunjung. Terletak di kawasan Old Town, landmark ini menawarkan pengalaman spiritual dan visual mendalam yang wajib dikunjungi.

2. Blue Mosque (Sultan Ahmet Camii), Istanbul, Masjid Terindah di Dunia

Terletak tepat berseberangan dengan Hagia Sophia di distrik Old Town, Blue Mosque menawarkan pesona arsitektur yang memukau. Berbeda dengan Hagia Sophia yang bernuansa hitam-emas, interior Blue Mosque menyajikan tampilan ubin keramik yang indah serta susunan jendela megah. Wisatawan dapat mengunjungi masjid aktif ini secara gratis untuk menikmati keindahan arsitekturnya. Mengunjungi kedua masjid ini dalam satu hari adalah agenda wajib untuk melihat langsung karakteristik seni bangunan yang berbeda.

3. Istana Topkapi, Istanbul, Pusat Kekuasaan Kesultanan Ottoman