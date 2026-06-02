Timnas Turki Rilis Skuad Piala Dunia 2026, Vincenzo Montella Siapkan Misi Lolos dari Fase Grup

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Turki (TFF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Turki pada ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Vincenzo Montella membawa perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang selama beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung kebangkitan sepak bola Turki di level internasional.

Pengumuman skuad tersebut sekaligus menegaskan ambisi Turki untuk tampil kompetitif pada turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Dengan materi pemain yang sebagian besar berkarir di kompetisi elite Eropa, Turki diyakini memiliki peluang untuk bersaing dan melangkah jauh di turnamen empat tahunan tersebut.

Di sektor penjaga gawang, Montella mempercayakan posisi utama kepada Altay Bayındır yang saat ini bermain untuk Manchester United di Inggris. Kiper berusia 28 tahun itu menjadi salah satu nama paling berpengalaman dalam skuad.

Selain Altay, Turki juga membawa Ugurcan Cakır dari Galatasaray serta Mert Gunok yang memperkuat Fenerbahce. Kehadiran tiga penjaga gawang dengan pengalaman panjang di level klub maupun tim nasional memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Turki.

Pada lini belakang, Turki memiliki banyak pilihan pemain yang sudah terbiasa menghadapi kompetisi level tinggi. Ferdi Kadıoglu yang bermain untuk Brighton & Hove Albion menjadi salah satu pemain penting berkat kemampuannya bermain di beberapa posisi. Mert Muldur dari Fenerbahce juga tetap menjadi opsi utama di sektor bek sayap.

Di jantung pertahanan, Turki diperkuat Merih Demiral yang membela Al Ahli di Liga Arab Saudi. Pengalaman Demiral di Serie A dan kompetisi internasional membuatnya menjadi salah satu pemimpin di lini belakang.

Dia akan didampingi Caglar Soyuncu dari Fenerbahce yang dikenal memiliki kemampuan duel udara dan membaca permainan dengan baik. Selain itu, Ozan Kabak dari TSG Hoffenheim juga masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Amerika Serikat. Bek berusia 26 tahun tersebut telah lama menjadi bagian penting dari regenerasi tim nasional.

Nama lain yang menghuni sektor pertahanan adalah Eren Elmalı dari Galatasaray, Zeki Çelik yang bermain untuk AS Roma, Abdülkerim Bardakcı dari Galatasaray, serta Samet Akaydın yang memperkuat Çaykur Rizespor.