Timnas Turki Tumbangkan Makedonia Utara, Vincenzo Montella Puas dengan Permainan Timnya

JawaPos.com - Vincenzo Montella puas dengan penampilan tim nasional Turki setelah mengalahkan Makedonia Utara di laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut dimainkan di Chobani Stadium, Selasa (2/6).

Timnas Turki menunjukkan dominasinya dengan unggul cepat saat laga baru berjalan dua menit melalui gol dari Orkun Kokcu. Setelah itu, Can Uzun menggandakan keunggulan pada menit ke-16.

Di babak kedua, timnas Turki mencetak gol ketiganya melalui sundulan Deniz Gul menit ke-53. Barış Alper Yılmaz menutup pesta gol tim tuan rumah di menit ke-70.

Pujian diberikan Vincenzo Montella kepada tim asuhannya yang bermain baik dan berhasil clean sheet. Dia juga senang bisa memantau pemainnya yang tidak banyak diberikan menit bermain.

"Saya sangat puas. Kami turun ke lapangan dengan serius dan menunjukkan sikap tersebut, serta memainkan pertandingan yang sangat bagus. Saya sangat senang dengan hasilnya. Kami juga berkesempatan untuk melihat pemain-pemain kami yang kurang bermain. Saya juga senang karena kami menyelesaikan pertandingan tanpa kebobolan," kata Vincenzo Montella setelah pertandingan yang dikutip dari Fanatik, Selasa (2/6).

Laga melawan Makedonia Utara juga merupakan persiapan menuju Piala Dunia 2026. Di ajang tersebut, Vincenzo Montella ingin membuat bangga warga Turki dengan tim nasionalnya.

"Energi kami sangat tinggi. Kami ingin membuat semua orang bangga. Kami ingin membuat bangsa kami bahagia. Kami akan berada di lapangan dengan sepenuh hati, kami akan memberikan yang terbaik apa pun yang terjadi. Saya harap semuanya akan berjalan sesuai keinginan kami," imbuh Vincenzo Montella.