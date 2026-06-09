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Naila Putri Saragih
Rabu, 10 Juni 2026 | 06.09 WIB

9 Hal Seru yang Bisa Kamu Lakukan Seharian di Blok M, dari Pagi sampai Malam!

Suasana Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Suasana Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Jawapos.com - Blok M selalu punya cara untuk bikin kamu betah seharian. Melansir dari berbagai informasi mengenai kuliner Blok M seperti video Itinerary Blok M Wajib Coba oleh Naila Putri Saragih dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, kawasan urban di Jakarta Selatan ini kini menjelma menjadi surga wisata kuliner terpopuler bagi anak muda. 

Menawarkan perpaduan tempat nongkrong estetik dan makanan legendaris yang ramah di kantong, destinasi ini sangat cocok untuk menghabiskan akhir pekan. Ini dia 9 hal seru yang bisa kamu lakukan dalam satu hari penuh di Blok M. 

Titip tas di loker, biar bebas jalan
Sebelum mulai menjelajah, manfaatkan layanan penitipan tas di area Blok M Hub. Tarifnya sekitar Rp5.000 per jam. Solusi simpel agar kamu bebas berjalan tanpa terbebani tas berat.

Makan siang di pujasera basement Blok M Square
Dari Blok M Hub, jalan lurus, belok kanan, lalu turun ke basement langsung ketemu pujasera. Pilihan menu beragam, harga mulai Rp20.000  per porsi.

Coba menu spesial di Pujasera
Salah satu tenant rekomendasi di pujasera. yaitu Budhe 88 cobain menu nasi putih, cumi pete, dan capcay jadi pilihan favorit porsi pas, rasa tidak mengecewakan.

Dengan Harga mulai 20-ribuan bisa menikmati masakan vibes rumahan. tapi tenang aja pujasera ini terkenal karena cita rasanya yang konsisten. Walaupun kita memilih makanannya dengan asal-asalan, namun tetap saja rasanya tidak ada yang gagal.

Intip antrian donat legendaris
Di arah Plaza Pasar Raya, antrian donat yang panjangnya bisa bikin kaget sudah jadi pemandangan ikonik tersendiri di kawasan Blok M.

Window shopping aksesori di Paddy
Toko Paddy cocok buat kamu yang nyari strap HP atau aksesori unik lainnya. Pilihan variatif, tapi pastikan cek kompatibilitas sebelum beli.

Lawan panas dengan es krim Mack's Creamery
Satu scoop Cookies and Cream seharga sekitar Rp38.000 dari Macks Creamery menjadi pilihan tepat untuk mendinginkan suasana di tengah terik Jakarta Selatan.

Es krim ini memiliki tekstur yang sangat creamy dan tentunya manjain lidah banget, menjadikannya menu pencuci mulut yang wajib dicoba saat berada di kawasan ini.

Editor: Hanny Suwindari
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