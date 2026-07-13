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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 14 Juli 2026 | 03.29 WIB

Lagi Hits di Blok M, Tempat Ngopi Viral Ini Punya Menu Butter Tteok Dengan Filling Legit, Kekinian, dan Kaya Rasa

Ilustrasi kopi dan butter teok/YouTube @estelleinaday&nbsp; - Image

Ilustrasi kopi dan butter teok/YouTube @estelleinaday&nbsp;

JawaPos.com-Tempat nongkrong hits dan kekinian seolah tidak pernah habis  di kawasan Blok M.

Mulai dari  kuliner viral, tempat makan legendaris, sampai coffe shop estetik dengan nuansa khas kota Jakarta.

Salah satu menu yang belakangan viral adalah Butter Tteok. Jajanan khas korea yang berbahan dasar tepung  beras yang kemudian diolah menjadi dessert kekinian.

Teksturnya yang renyah di luar, lembut dan chewy di dalam, dengan aroma butter yang khas, menjadi pas saat dipadukan dengan pilihan filling kekinian.

Tidak hanya tersedia dalam varian original, kini butter tteok juga hadir dengan berbagai varian filling yang lezat. 

Jika anda sedang ingin mencicipi butter tteok yang baru matang dan disajikan hangat fresh from the oven, ada cafe di Blok M yang menghadirkannya baru setiap hari.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @estelleinaday  berikut rekomendasi coffee shop dan dessert kekinian di Blok M, yang tidak hanya menyajikan aneka kopi, tetapi juga dessert viral yang patut anda coba. 

Again coffee sound berlokasi di daerah Pasaraya Office Building, Lobi Utama. Tempat ini mengusung konsep cafe kekinian dengan interior minimalis-modern. Menariknya, di sini menggunakan mesin pembuat matcha otomatis, sehingga rasa matcha yang disajikan tetap konsisten. Beberapa minuman tersedia antara lain seperti butterscotch, montblanc ,butter spark.dengan harga mulai dari Rp 40.000-an .Secangkir kopi yang sempurna di again coffe sound cocok menjadi teman untuk mengawali hari anda yang padat di Jakarta.

Inni ko bertempat di Jl. Melawai Raya No.9. coffee shop ini menawarkan berbagai pilihan menu kopi yang disajikan mulai dari americano, latte, salted butterscotch, hazelnut latte, sampai tiramisu latte. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp 20.000-an. Selain menu kopinya, anda  tidak boleh melewatkan butter teok. Tidak hanya tersedia dalam varian rasa original, inniko menghadirkan pilihan rasa butter teok yang lagi viral, mulai dari coklat, keju, hotteok, matcha, kaya, black sesame, creme brulee, pistachio kunafa, brownies, sampai biscoff.butter teok memiliki tekstur renyah di luar, dengan adonan yang lembut dan chewy di dalam. Cita rasa dari butter yang kuat berpadu sempurna dengan aneka filling yang beragam, menghasilkan cita rasa yang nikmat. Menu ini dibanderol dengan harga Rp 35.000-an.

Inneru berlokasi di Lg. Pasaraya. Tempat ngopi ini menyajikan menu kopi espresso, americano, long black, cappuccino, latte, manual brew, classic matcha, strawberry matcha. Ineru mengusung konsep cafe kekinian dengan interior khas urban. Cocok untuk anak muda yang ingin nongkrong nyaman di Blok M.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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