7 Mall Jakarta Barat yang Punya Arena Bowling, Arcade, dan Aktivtas Indoor Selain Belanja

JawaPos.com - Ibukota Jakarta memiliki beragam mall besar yang menjadi destinasi hiburan keluarga.

Hadirnya arena bowling, arcade, virtual reality, dan beragam wahana interaktif menjadi daya tarik mall saat akhir pekan.

Beragam fasilitas lengkap seperti hiburan, area bermain keluarga, pusat olahraga indoor, dan tenant rekreasi.

Salah satu pendorong utama adalah Mall dengan konsep hiburan dan kebahagiaan pengunjung seperti yang dilansir oleh Colliers, Kamis (22/1).

Inilah 7 mall Jakarta Barat yang memiliki arena bowling, arcade dan aktivitas indoor selain belanja.

Lippo mall puri

Lippo mall puri terletak di Jalan Puri Indah Raya Blok U1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Mall ini memiliki 5 lantai dan 2 lantai bagian bawah di kawasan superblok The St. Moritz.

Mall dengan fasilitas arena social bowling, pusat arcade besar hingga arena olahraga dalam ruangan khusus.