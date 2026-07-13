Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Jaksel Mengaku Hanya Iseng

JawaPos.com - Terkuak sudah motif pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel) yang bikin gempar warga Jakarta.

Dalam pemeriksaan usai ditangkap, pelaku berinisial MY mengaku hanya iseng saat mengirim ancaman bom tersebut.

Pengakuan itu dia sampaikan usai diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Metro Jaksel untuk menjalani pemeriksaan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin mengungkap hal itu kepada awak media pada Senin (13/7).

Dia menyatakan bahwa pelaku berinisial MY tidak memiliki motif lain saat mengirim pesan bernada teror kepada guru dan petugas tata usaha di sekolah tersebut.

Meski begitu, polisi tidak serta merta menerima penjelasan sepihak dari MY dalam pemeriksaan.

Penyidik dari Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jaksel tetap melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab terganggunya aktivitas belajar mengajar di hari pertama sekolah setelah libur panjang tersebut.

”Untuk motif dari pelaku sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja,” kata Kombes Iman.

Agar dapat mencari tahu lebih jauh, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.