Densus 88 Sebut Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Tak Termasuk Terorisme

Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror mulai meninggalkan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (13/7). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel) membuat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turun tangan.
Usai penyisiran dan pemeriksaan tersangka, pihak Densus memastikan bahwa aksi pelaku berinisial MY tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana terorisme.
Hal itu dipastikan oleh Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap ancaman yang diterima oleh guru dan petugas tata usaha di sekolah tersebut.
”Meliputi aspek motif, pendanaan, maupun kemungkinan adanya koneksi dengan jaringan terorisme. Dan disimpulkan bahwa peristiwa tersebut belum memenuhi unsur sebagai tindak pidana terorisme,” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (13/7).
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin pun sudah mengungkap motif pelaku kepada awak media.
Dia menyatakan bahwa pelaku tidak memiliki motif lain saat mengirim pesan bernada teror kepada guru dan petugas tata usaha di sekolah tersebut.
Meski begitu, polisi tidak serta merta menerima penjelasan dari MY yang mengaku hanya iseng.
Penyidik dari Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jaksel tetap melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab terganggunya aktivitas belajar mengajar di hari pertama sekolah setelah libur panjang tersebut.
”Untuk motif dari pelaku sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja,” kata Kombes Iman.
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