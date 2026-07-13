Penyisiran Tuntas usai Teror Bom, Polisi Pastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Aman

Tim Gegana dan Densus 88 dikerahkan pasca teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai aksi teror bom, Senin (13/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com – Penyisiran area SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan usai teror bom di sekolah tersebut resmi diakhiri.
Tim gabungan dari Gegana, Densus 88 Antiteror Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan area sekolah steril dan tidak ada hal yang mengancam.
Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menjelaskan, penyisiran langsung dilakukan usai kepolisian menerima informasi ancaman teror tersebut.
"Dari beberapa jam ya, dari Gegana, Densus 88, BNPT, kemudian dari anjing pelacak yang kita undang dari kejadian pertama dapat info. Nah itu setelah selesai dinyatakan aman," katanya kepada wartawan di lokasi, Senin (13/7) sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut Nurma, penyisiran dilakukan selama sekitar empat jam. Hasilnya, tidak ditemukan adanya barang mencurigakan di area sekolah.
Meski demikian, imbas dari teror bom tersebut, kegiatan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi langsung dibubarkan.
Teror bom itu diketahui lewat pesan pribadi dari orang tak dikenal yang dikirim ke salah satu guru.
Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan kegiatan belajar mengajar untuk besok Selasa (14/7) masih menunggu koordinasi antara pihak sekolah dengan Sudin Pendidikan dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
“Untuk sementara ini dari Kasudin, kemudian dari pendidikan, dari wali kota masih koordinasi untuk besok, apakah setelah dinyatakan aman bisa masuk sekolah untuk adik-adik,” kata Nurma.
Kepolisian telah memeriksa tiga orang saksi dalam aksi terror tersebut. Di antaranya guru kelas 1 dan staf tata usaha yang menerima pesan.
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