5 Cara Naik Bus Jakarta-Bandung agar Terhindar dari Macet Tol Cipularang, Perjalanan Lebih Cepat dan Nyaman

JawaPos.com - Bus masih menjadi salah satu moda transportasi favorit untuk perjalanan Jakarta-Bandung karena tarifnya relatif terjangkau dan pilihan jadwalnya beragam. Namun, satu tantangan yang kerap dihadapi penumpang adalah kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Tol Cipularang yang dapat membuat waktu tempuh membengkak.

Meski demikian, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan agar perjalanan bus Jakarta-Bandung tetap lancar, nyaman, dan lebih cepat sampai tujuan. Mulai dari memilih jadwal keberangkatan yang tepat hingga memanfaatkan teknologi pemantau lalu lintas, berikut lima cara yang bisa dicoba.

1. Pilih Jadwal Keberangkatan di Jam Lengang Waktu keberangkatan menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran perjalanan. Jika memungkinkan, pilih bus yang berangkat pada dini hari sekitar pukul 04.00–05.00 WIB atau larut malam.

Pada jam-jam tersebut, volume kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek maupun Cipularang umumnya masih rendah sehingga risiko terjebak antrean kendaraan dapat diminimalkan. Selain itu, perjalanan cenderung lebih stabil karena belum memasuki jam sibuk.

2. Gunakan Shuttle atau Bus Eksekutif Selain bus reguler, tersedia layanan shuttle dan bus eksekutif yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi. Operator seperti Cititrans, Daytrans, maupun Baraya memiliki titik keberangkatan di sejumlah kawasan strategis Jakarta, mulai dari SCBD, Kelapa Gading hingga Lebak Bulus.

Armada berukuran lebih kecil membuat kendaraan lebih lincah saat menghadapi kepadatan lalu lintas. Tak hanya itu, layanan ini biasanya menawarkan kenyamanan tambahan berupa kursi lebih lega dan proses keberangkatan yang praktis.

3. Manfaatkan Rute Alternatif saat Tol Padat Ketika Tol Cipularang mengalami kemacetan panjang akibat tingginya volume kendaraan atau pekerjaan perbaikan jalan, sopir berpengalaman biasanya memiliki opsi jalur alternatif.

Salah satu rute yang kerap digunakan adalah melalui kawasan Purwakarta, Wanayasa, Subang, hingga Lembang sebelum masuk ke Kota Bandung. Meski jaraknya bisa lebih jauh, jalur ini terkadang mampu memangkas waktu tempuh dibanding harus terjebak berjam-jam di jalan tol.