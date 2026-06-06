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Rian Alfianto
Sabtu, 6 Juni 2026 | 19.49 WIB

8 Cara ke Samarinda dari Tanjung Redeb Berau, dari Naik Pesawat hingga Travel Door to Door

Ilustrasi armada bus Damri. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada bus Damri. (Redbus)

JawaPos.com - Bagaimana cara pergi dari Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, ke Samarinda? Ada sejumlah pilihan transportasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan, mulai dari pesawat yang hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam, hingga jalur darat menggunakan bus, travel, kendaraan pribadi, atau sepeda motor.

Sebagai gambaran, jarak antara Kota Tanjung Redeb dan Kota Samarinda mencapai sekitar 574 kilometer. Dalam kondisi normal, perjalanan darat membutuhkan waktu sekitar 14 hingga 15 jam melalui jalur Trans-Kalimantan.

Karena itu, pemilihan moda transportasi menjadi faktor penting untuk menentukan kenyamanan, biaya, dan durasi perjalanan. Bagi wisatawan, pekerja, mahasiswa, maupun masyarakat yang rutin bepergian antarkota di Kalimantan Timur, berikut delapan cara menuju Samarinda dari Berau yang bisa menjadi referensi.

1. Naik Pesawat Langsung, Pilihan Paling Cepat

Jika mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, penerbangan langsung menjadi opsi terbaik.

Perjalanan dilakukan dari Bandara Kalimarau (BEJ) di Tanjung Redeb menuju Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda (AAP). Rute ini umumnya dilayani oleh maskapai Wings Air.

Dengan menggunakan pesawat, keunggulannya jelas waktu tempuh yang lebih cepat yakni sekitar 1 jam 5 menit sehingga pelaju tidak perlu menempuh perjalanan darat yang panjang.

2. Penerbangan Transit via Balikpapan

Ketika tiket penerbangan langsung tidak tersedia, perjalanan melalui Balikpapan bisa menjadi alternatif. Penumpang terlebih dahulu terbang dari Berau menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Setelah itu, perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan penerbangan lanjutan atau transportasi darat menuju Samarinda. Dengan penerbangan transit, tersedia lebih banyak pilihan jadwal penerbangan walau biasanya, biaya penerbangan lebih tinggi dan waktu tempuh lebih lama dibanding penerbangan langsung.

3. Bus DAMRI, Solusi Hemat dengan Jadwal Teratur

DAMRI menjadi salah satu pilihan favorit bagi penumpang yang menginginkan perjalanan ekonomis dengan jadwal keberangkatan yang jelas. Layanan ini menghubungkan sejumlah kota di Kalimantan Timur, termasuk rute Berau-Samarinda.

Editor: Sabik Aji Taufan
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