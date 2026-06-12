Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 13 Juni 2026 | 00.15 WIB

Penampakan Unik Bus Mini Jadul yang Angkut Massa Demo BEM UI

Penampakan bus mini unik yang digunakan untuk membawa massa aksi dari BEM UI ke Bundaran HI yang tertahan di Gedung DPR-MPR RI (Tazkiya Royyan/JawaPos.com) - Image

Penampakan bus mini unik yang digunakan untuk membawa massa aksi dari BEM UI ke Bundaran HI yang tertahan di Gedung DPR-MPR RI (Tazkiya Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Massa Aksi Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut dari BEM UI menggunakan bus unik saat menuju lokasi aksi ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. Bus-bus yang mereka gunakan adalah bus mini tua tanpa AC yang bagian luarnya sudah dicat dengan nuansa demonstrasi yang kuat.

Misalnya salah satu bus mini yang di bagian belakangnya menggunakan gambar musisi Iwan Fals semasa muda yang tangannya menunjuk ke atas sebagai ikon perlawanan terhadap pemerintahan fasis. Tulisan "BONGKAR" dengan font yang menggebu pun turut di atasnya.

Di bagian samping bus mini itu pun ditempeli spanduk berlukiskan muka mirip Presiden RI Prabowo Subianto. Muka yang sama berjejer hingga delapan gambar.

Di bus lain yang bernuansa putih, bagian belakangnya ditulis angka 1312 yang berarti ACAB yang berarti All Cops All Bastards.

Bus lain pun ditempeli spanduk yang menyoroti pengesahan Undang-undang Polri yang baru dilakukan DPR dan pemerintahan belakangan.

"UU Polri Gesit, Polisi Suka Duit," tulis di spanduk tersebut.

Saat ini, bus-bus yang mengangkut massa dari BEM UI itu masih terparkir di depan Gedung DPR-MPR RI setelah massa melakukan long march ke arah Bundaran HI.

Sebelumnya, Aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut yang dimotori oleh BEM Universitas Indonesia (UI) diwarnai pengadangan ketat oleh aparat kepolisian. Dari sekitar 1.000 massa aksi yang bergerak, hanya 5 mahasiswa yang berhasil menembus barikade polisi di sejumlah titik, Jumat (12/5).

Sisanya, ribuan mahasiswa tertahan dan dicegat polisi agar tidak bisa menjangkau titik aksi utama yang direncanakan di Bundaran HI. 

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Alasan Polda Metro Jaya Halau Massa Aksi Demo di Bundaran HI - Image
Nasional

Alasan Polda Metro Jaya Halau Massa Aksi Demo di Bundaran HI

Sabtu, 13 Juni 2026 | 00.08 WIB

Ketegangan Pecah di Thamrin! Polisi Lapis Pertama dan TNI Lapis Kedua Hadang Demo Mahasiswa - Image
Nasional

Ketegangan Pecah di Thamrin! Polisi Lapis Pertama dan TNI Lapis Kedua Hadang Demo Mahasiswa

Jumat, 12 Juni 2026 | 23.19 WIB

Jelang Demo Mahasiswa di Jakarta, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya Identifikasi Kelompok Perusuh - Image
Jabodetabek

Jelang Demo Mahasiswa di Jakarta, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya Identifikasi Kelompok Perusuh

Jumat, 12 Juni 2026 | 20.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore