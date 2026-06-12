Penampakan Unik Bus Mini Jadul yang Angkut Massa Demo BEM UI

JawaPos.com - Massa Aksi Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut dari BEM UI menggunakan bus unik saat menuju lokasi aksi ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. Bus-bus yang mereka gunakan adalah bus mini tua tanpa AC yang bagian luarnya sudah dicat dengan nuansa demonstrasi yang kuat.

Misalnya salah satu bus mini yang di bagian belakangnya menggunakan gambar musisi Iwan Fals semasa muda yang tangannya menunjuk ke atas sebagai ikon perlawanan terhadap pemerintahan fasis. Tulisan "BONGKAR" dengan font yang menggebu pun turut di atasnya.

Di bagian samping bus mini itu pun ditempeli spanduk berlukiskan muka mirip Presiden RI Prabowo Subianto. Muka yang sama berjejer hingga delapan gambar.

Di bus lain yang bernuansa putih, bagian belakangnya ditulis angka 1312 yang berarti ACAB yang berarti All Cops All Bastards.

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Bus lain pun ditempeli spanduk yang menyoroti pengesahan Undang-undang Polri yang baru dilakukan DPR dan pemerintahan belakangan.

"UU Polri Gesit, Polisi Suka Duit," tulis di spanduk tersebut.

Saat ini, bus-bus yang mengangkut massa dari BEM UI itu masih terparkir di depan Gedung DPR-MPR RI setelah massa melakukan long march ke arah Bundaran HI.

Sebelumnya, Aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut yang dimotori oleh BEM Universitas Indonesia (UI) diwarnai pengadangan ketat oleh aparat kepolisian. Dari sekitar 1.000 massa aksi yang bergerak, hanya 5 mahasiswa yang berhasil menembus barikade polisi di sejumlah titik, Jumat (12/5).