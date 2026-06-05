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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 6 Juni 2026 | 01.38 WIB

4,3 Juta Orang Indonesia ke Malaysia Tahun 2025, MHTC Tarik Lewat Wisata Medis

Chief Executive Officer MHTC, Suriaghandi Suppiah dalam konfrensi pers Malaysia Fair 2026 di Hotel Sheraton Jakarta Selatan (Royyan/JawaPos.com) - Image

Chief Executive Officer MHTC, Suriaghandi Suppiah dalam konfrensi pers Malaysia Fair 2026 di Hotel Sheraton Jakarta Selatan (Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com – Malaysia semakin agresif menggaet wisatawan asal Indonesia melalui sektor wisata medis. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 4,3 juta warga Indonesia berkunjung ke Malaysia, sementara hampir satu juta di antaranya datang untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Upaya tersebut kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Malaysia Fair 2026 yang digelar Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) bersama Tourism Malaysia di Gandaria City, Jakarta, pada 4-7 Juni 2026.

Director General of Tourism Malaysia, Mohd Amirul Rizal Abdul Rahim, mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu pasar wisata paling penting bagi Malaysia.

“Pada tahun 2025, Malaysia telah menerima lebih daripada 4,3 juta ketibaan pelawat dari Indonesia sahaja,” ujar Amirul dalam sambutannya pada pembukaan Malaysia Fair 2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan tingginya mobilitas wisatawan Indonesia turut didukung konektivitas penerbangan yang kuat antara kedua negara. Saat ini terdapat ratusan penerbangan langsung yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia dengan destinasi wisata di Malaysia.

Hampir 1 Juta Pasien Indonesia Berobat ke Malaysia

Di sektor kesehatan, Indonesia tetap menjadi kontributor terbesar bagi industri wisata medis Malaysia.

Chief Executive Officer MHTC, Suriaghandi Suppiah, mengungkapkan sepanjang 2025 wisatawan kesehatan asal Indonesia yang berobat ke Malaysia mencapai lebih dari 970 ribu orang.

Jumlah tersebut menghasilkan kontribusi sekitar RM 2,2 miliar atau tumbuh 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu juga menyumbang hampir 66 persen dari total pendapatan industri wisata medis Malaysia.

“Melalui pameran ini, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan Malaysia yang terpercaya kepada masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat posisi Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk layanan kesehatan berkualitas internasional, pelayanan yang penuh empati, dan pengalaman pasien yang menyeluruh,” kata Suriaghandi.

Editor: Estu Suryowati
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