960 Ribu Warga Indonesia Berobat ke Malaysia, "Sumbang" RM 2,2 Miliar ke Negeri Jiran 2025

JawaPos.com – Masyarakat Indonesia menyumbang sekitar RM 2,2 miliar atau setara lebih dari Rp 9 triliun bagi industri wisata medis Malaysia sepanjang 2025. Nilai tersebut berasal dari hampir satu juta warga Indonesia yang memilih berobat ke Negeri Jiran tersebut selama setahun terakhir.

Data tersebut diungkap Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) dalam gelaran Malaysia Fair 2026 yang berlangsung di Gandaria City, Jakarta, pada 4-7 Juni 2026.

Chief Executive Officer MHTC, Suriaghandi Suppiah, mengatakan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar terbesar sekaligus terpenting bagi industri wisata medis Malaysia.

"Sepanjang tahun 2025, Indonesia menyumbang sekitar RM 2,2 miliar terhadap pendapatan wisata medis Malaysia, mencatat pertumbuhan 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berkontribusi hampir 66 persen terhadap total pendapatan industri wisata medis Malaysia," ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/6).

Tak hanya dari sisi pendapatan, jumlah wisatawan kesehatan asal Indonesia juga terus meningkat. Pada 2025, lebih dari 970 ribu alias hampir sejuta warga Indonesia tercatat datang ke Malaysia untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Pasien Indonesia jadi Kontributor Terbesar Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan Malaysia.

Chargé d'Affaires Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzamie Sarkawi, menyebut jumlah wisatawan kesehatan asal Indonesia pada tahun lalu meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami dari Indonesia karena terus memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesehatan. Pada tahun lalu terdapat 970 ribu pelancong kesehatan dari Indonesia," kata Farzamie.