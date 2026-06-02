7 Cara ke Pakuwon Mall Solo Baru dari Stasiun Balapan dan Terminal Tirtonadi, Praktis dan Murah

JawaPos.com - Kalau Kamu baru tiba di Solo dan ingin langsung menuju Pakuwon Mall Solo Baru, ada banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan. Perjalanan dari Stasiun Solo Balapan maupun Terminal Tirtonadi menuju pusat perbelanjaan ini rata-rata hanya memakan waktu sekitar 20-30 menit.

Mulai dari bus Batik Solo Trans (BST), Trans Jateng, ojek online, hingga kendaraan sewaan bisa jadi pilihan sesuai kebutuhan dan budget perjalanan Kamu. Lokasi Pakuwon Mall Solo Baru yang strategis juga membuat akses menuju kawasan ini cukup mudah dari pusat Kota Solo.

Berikut tujuh cara yang bisa Kamu pilih untuk menuju Pakuwon Mall Solo Baru.

1. Naik Batik Solo Trans (BST), Murah dan Nyaman Salah satu pilihan favorit wisatawan adalah menggunakan Batik Solo Trans (BST). Kamu bisa naik BST Koridor 5 dari area Terminal Tirtonadi atau titik terdekat dari Stasiun Solo Balapan menuju arah Solo Baru.

Setelah itu, Kamu tinggal turun di halte terdekat dari Pakuwon Mall Solo Baru dan melanjutkan perjalanan singkat dengan berjalan kaki atau ojek online.

BST beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB sehingga cocok digunakan untuk mobilitas sepanjang hari.

2. Gunakan Bus Trans Jateng Koridor Solo-Wonogiri Kalau ingin opsi transportasi yang lebih ekonomis, Kamu bisa mencoba Bus Trans Jateng Koridor 7 rute Solo-Wonogiri.

Bus ini melewati kawasan Solo Baru sehingga bisa menjadi alternatif praktis menuju Pakuwon Mall tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Moda transportasi ini cocok untuk Kamu yang ingin bepergian hemat saat berada di Solo.