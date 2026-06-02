5 Cara ke Mall Olympic Garden Malang dari Stasiun dan Terminal, Praktis dan Murah

JawaPos.com - Mau ke Mall Olympic Garden (MOG) Malang dari Stasiun Malang atau Terminal Arjosari? Kamu tak perlu bingung mencari transportasi. Ada banyak pilihan kendaraan yang praktis, mulai dari Trans Jatim, angkot, ojek online, hingga rental motor. Namun, pilihan paling favorit wisatawan dan pendatang adalah bus Trans Jatim karena murah, nyaman, ber-AC, dan memiliki halte tepat di depan pusat perbelanjaan.

Mall Olympic Garden atau MOG sendiri merupakan salah satu pusat belanja dan hiburan terbesar di Kota Malang. Lokasinya berada di Jalan Kawi No.24, Kecamatan Klojen, sehingga cukup strategis dijangkau dari berbagai titik kedatangan seperti Stasiun Malang maupun Terminal Arjosari.

Berikut 5 cara paling mudah menuju Mall Olympic Garden Malang yang bisa Kamu pilih sesuai kebutuhan perjalanan.

1. Naik Trans Jatim Koridor 1 dari Terminal Arjosari Bagi penumpang yang baru tiba di Terminal Arjosari, Trans Jatim Koridor 1 menjadi pilihan transportasi paling nyaman sekaligus hemat biaya.

Kamu cukup naik bus Trans Jatim langsung dari area terminal lalu turun di Halte Kawi (Mall Olympic Garden). Setelah turun, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar tiga menit untuk masuk ke area mal.

Selain tarifnya terjangkau, armada Trans Jatim juga sudah dilengkapi pendingin udara sehingga lebih nyaman digunakan saat cuaca panas di Kota Malang.

2. Dari Stasiun Malang Bisa Langsung Naik Trans Jatim Penumpang kereta api yang tiba di Stasiun Malang Kota Baru juga bisa memanfaatkan layanan Trans Jatim untuk menuju MOG.

Caranya cukup mudah. Kamu tinggal keluar melalui pintu belakang stasiun menuju halte terdekat, kemudian naik bus Trans Jatim dan turun di Halte Kawi.

Moda transportasi ini menjadi salah satu favorit wisatawan karena praktis, murah, dan tidak perlu berganti kendaraan di tengah perjalanan.