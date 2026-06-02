Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 2 Juni 2026 | 20.21 WIB

5 Cara ke Mall Olympic Garden Malang dari Stasiun dan Terminal, Praktis dan Murah

Ilustrasi Mall Olympic Garden. (Trip Advisor). - Image

Ilustrasi Mall Olympic Garden. (Trip Advisor).

JawaPos.com - Mau ke Mall Olympic Garden (MOG) Malang dari Stasiun Malang atau Terminal Arjosari? Kamu tak perlu bingung mencari transportasi. Ada banyak pilihan kendaraan yang praktis, mulai dari Trans Jatim, angkot, ojek online, hingga rental motor. Namun, pilihan paling favorit wisatawan dan pendatang adalah bus Trans Jatim karena murah, nyaman, ber-AC, dan memiliki halte tepat di depan pusat perbelanjaan.

Mall Olympic Garden atau MOG sendiri merupakan salah satu pusat belanja dan hiburan terbesar di Kota Malang. Lokasinya berada di Jalan Kawi No.24, Kecamatan Klojen, sehingga cukup strategis dijangkau dari berbagai titik kedatangan seperti Stasiun Malang maupun Terminal Arjosari.

Berikut 5 cara paling mudah menuju Mall Olympic Garden Malang yang bisa Kamu pilih sesuai kebutuhan perjalanan.

1. Naik Trans Jatim Koridor 1 dari Terminal Arjosari

Bagi penumpang yang baru tiba di Terminal Arjosari, Trans Jatim Koridor 1 menjadi pilihan transportasi paling nyaman sekaligus hemat biaya.

Kamu cukup naik bus Trans Jatim langsung dari area terminal lalu turun di Halte Kawi (Mall Olympic Garden). Setelah turun, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar tiga menit untuk masuk ke area mal.

Selain tarifnya terjangkau, armada Trans Jatim juga sudah dilengkapi pendingin udara sehingga lebih nyaman digunakan saat cuaca panas di Kota Malang.

2. Dari Stasiun Malang Bisa Langsung Naik Trans Jatim

Penumpang kereta api yang tiba di Stasiun Malang Kota Baru juga bisa memanfaatkan layanan Trans Jatim untuk menuju MOG.
Caranya cukup mudah. Kamu tinggal keluar melalui pintu belakang stasiun menuju halte terdekat, kemudian naik bus Trans Jatim dan turun di Halte Kawi.

Moda transportasi ini menjadi salah satu favorit wisatawan karena praktis, murah, dan tidak perlu berganti kendaraan di tengah perjalanan.

3. Gunakan Angkot Jalur ADL atau AMG

Meski transportasi modern semakin berkembang, angkot masih menjadi pilihan transportasi umum yang mudah ditemukan di Malang.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
8 Tempat Kuliner Dimsum Enak di Malang, Kerap Jadi Rujukan Pecinta Chinese Food - Image
Kuliner

8 Tempat Kuliner Dimsum Enak di Malang, Kerap Jadi Rujukan Pecinta Chinese Food

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.51 WIB

18 Spot Kuliner Legendaris di Malang, Sering Diburu Wisatawan Kalau Lagi Liburan - Image
Kuliner

18 Spot Kuliner Legendaris di Malang, Sering Diburu Wisatawan Kalau Lagi Liburan

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.48 WIB

13 Rekomendasi Angkringan di Malang yang Jadi Andalan Nongkrong Anak Muda, Pilihan Menu Kuliner Banyak! - Image
Kuliner

13 Rekomendasi Angkringan di Malang yang Jadi Andalan Nongkrong Anak Muda, Pilihan Menu Kuliner Banyak!

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.46 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore