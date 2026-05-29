Ini 8 Cara Mudah dari Watampone ke Sinjai Tanpa Kendaraan Pribadi

Ilustrasi Tugu Badik yang menjadi ikon di Watampone. (RRI)
JawaPos.com - Bingung mencari transportasi dari Watampone ke Sinjai tanpa membawa kendaraan pribadi? Tenang, ada banyak pilihan moda transportasi yang bisa digunakan dengan waktu tempuh relatif singkat, mulai dari bus Trans Sulsel, mobil travel, hingga layanan nebeng berbagi biaya.
Perjalanan dari Watampone, Kabupaten Bone menuju Sinjai umumnya memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam melalui jalur poros Bone-Sinjai. Rute ini cukup ramai dilalui kendaraan umum sehingga wisatawan, pekerja, maupun warga lokal tidak perlu khawatir kesulitan mencari transportasi.
Berikut delapan cara yang bisa dipilih untuk bepergian dari Watampone ke Sinjai tanpa harus menyewa kendaraan pribadi.
Pilihan paling ekonomis untuk menuju Sinjai adalah menggunakan Bus Trans Sulawesi Selatan atau Trans Andalan. Bus ini melayani rute dari Terminal Petta Ponggawae Bone menuju Terminal Sinjai pulang-pergi setiap hari.
Waktu tempuh perjalanan berkisar antara 1,5 hingga 2 jam tergantung kondisi lalu lintas. Keunggulan transportasi ini adalah tarif yang relatif terjangkau dan armada yang sudah disediakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Bagi penumpang yang ingin lebih praktis, mobil travel menjadi opsi favorit karena menawarkan sistem jemput dan antar langsung ke alamat tujuan.
Armada yang biasa digunakan umumnya berupa Toyota Avanza atau Kijang Innova dengan kapasitas penumpang terbatas sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.
Titik keberangkatan biasanya berada di sekitar Terminal Watampone atau agen travel lokal, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam.
