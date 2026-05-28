14 Rekomendasi Tempat Bermain Anak di Surabaya, Liburan Dijamin Seru Sampai Lupa Waktu

JawaPos.com – Kota Surabaya memiliki banyak pilihan tempat bermain anak yang bisa dikunjungi bersama keluarga untuk mengisi waktu liburan.

Mulai dari wahana indoor edukatif hingga taman terbuka yang gratis, semuanya menawarkan pengalaman seru yang tak kalah menarik.

Beberapa lokasi bahkan menggabungkan konsep bermain dan belajar dalam satu tempat, menjadikannya pilihan cerdas bagi orang tua.

Dilansir dari laman Traveloka dan swara pada Kamis (28/5), berikut 14 rekomendasi tempat bermain anak paling seru buat liburan di Surabaya.

1. KidZania

Bertempat di Lagoon Avenue Mall Sungkono, Jalan Abdul Wahab Siamin Kav. 9-10, Dukuh Pakis, tempat ini dikhususkan untuk anak usia 2 hingga 16 tahun dengan luas area sekitar 4.500 meter persegi.

Konsep utamanya adalah "edutainment", di mana anak-anak bisa mencoba berbagai profesi seperti dokter, pilot, pemadam kebakaran, dan koki dalam suasana yang menyerupai dunia nyata.

Fasilitas pendukungnya cukup lengkap, mulai dari area parkir, mushola, hingga kantin dengan berbagai pilihan makanan.

Jam operasionalnya setiap hari pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.