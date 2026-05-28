20 Rekomendasi Wisata Terbaik di Surabaya, Liburan Menyenangkan Keliling Kota Pahlawan

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan yang ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata terbaik untuk berbagai kalangan.

Dari monumen bersejarah, kawasan budaya, taman kota, hingga theme park modern, semuanya tersedia dalam satu kota yang dinamis.

Setiap destinasi wisata di kota ini menawarkan pengalaman yang unik, cocok untuk mengisi agenda liburan keluarga, teman, maupun solo traveler.

Dilansir dari laman Traveloka dan Eiger Adventure pada Kamis (28/5), berikut 20 rekomendasi tempat wisata terbaik buat liburan di Surabaya.

1. Tugu Pahlawan

Berlokasi di pusat kota tepat di depan kantor gubernur, monumen berbentuk paku terbalik yang menjadi ikon kota ini dapat dikunjungi setiap hari secara gratis.

Bangunannya dirancang berdasarkan angka 10, 11, dan 1945 yang merujuk pada tanggal 10 November 1945, hari perjuangan bersejarah melawan penjajah.

Di kompleks ini terdapat patung Bung Tomo, Soekarno-Hatta, mobil Bung Tomo, berbagai senjata perang, serta Museum Tugu Pahlawan dengan tiket Rp5.000 untuk umum.

2. Surabaya North Quay