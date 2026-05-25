5 Kuliner Nasi Gandul di Malang, Tempat Makan yang Selalu Jadi Incaran Pecinta Kuliner Khas Jawa Tengah, Wajib Coba!

JawaPos.Com - Malang menjadi salah satu kota yang punya kekayaan kuliner sangat beragam.

Selain terkenal dengan bakso, rawon, cwie mie, hingga aneka jajanan khas Jawa Timur, kota ini juga menjadi tempat berkembangnya banyak kuliner dari daerah lain yang berhasil menarik perhatian pencinta makanan tradisional.

Salah satu yang cukup menarik untuk diburu adalah nasi gandul. Sajian khas Pati, Jawa Tengah, ini punya karakter rasa yang khas lewat kuah santan cokelat yang gurih, aroma rempah yang harum, serta potongan daging empuk yang membuat hidangan ini terasa begitu memuaskan.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan bumbu khas Jawa Tengah menjadikan nasi gandul punya identitas yang berbeda dibanding kuliner berkuah lainnya.

Di kota dengan udara yang relatif sejuk seperti Malang, menikmati makanan berkuah hangat seperti nasi gandul tentu punya daya tarik tersendiri.

Sajian ini terasa pas untuk makan siang maupun makan malam, apalagi dengan tambahan lauk seperti babat, paru, kikil, empal, atau telur yang membuat santapan semakin lengkap.

Meski pilihan nasi gandul di Malang tidak sebanyak kota-kota besar lain, tetap ada beberapa tempat yang memang dikenal menyajikan menu ini dan masih beroperasi.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima kuliner nasi gandul di Malang yang lokasinya selalu menjadi andalan bagi pecinta kuliner khas Jawa Tengah, wajib dicoba.

1. Nasi Gandul Pati Bu Tutik

Nasi Gandul Pati Bu Tutik menjadi salah satu destinasi kuliner yang cukup populer bagi pencinta nasi gandul di Kota Malang.

Tempat makan ini dikenal menghadirkan cita rasa khas Pati yang tetap terasa autentik meskipun berada jauh dari daerah asalnya.

Kuahnya memiliki perpaduan rasa gurih dan manis yang seimbang dengan aroma rempah yang cukup kuat sehingga mampu menggugah selera sejak pertama kali disajikan.

Daging sapi yang digunakan dimasak hingga empuk dan bumbu meresap dengan baik ke dalam setiap potongannya.

Selain menu utama, tersedia pula berbagai pilihan lauk pendamping yang membuat pengalaman makan menjadi lebih lengkap dan memuaskan.