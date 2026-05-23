14 Tempat Outbound Paling Seru di Mojokerto dengan View Alam yang Bikin Liburan Makin Berkesan

JawaPos.com – Mojokerto dikenal sebagai salah satu destinasi liburan terbaik dengan deretan tempat outbound seru yang menawarkan suasana alam pegunungan.

Udara sejuk, pepohonan rindang, dan hamparan perbukitan hijau menjadikan kawasan ini pilihan ideal untuk kegiatan team building, gathering, maupun outing keluarga.

Setiap lokasi hadir dengan keunikan dan fasilitas tersendiri, dari resort berbintang hingga camping ground yang autentik di kaki gunung.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Bobobox pada Sabtu (23/5), berikut 14 rekomendasi tempat outbound paling seru buat liburan di Mojokerto.

1. Bobocabin Pacet

Berlokasi di kawasan hutan pinus asri Pacet, penginapan smart cabin ini menawarkan pengalaman outdoor yang nyaman dengan teknologi B-Pad untuk mengatur pencahayaan, suara, dan jendela hanya dengan satu sentuhan.

Tersedia berbagai paket lengkap mulai dari outing kantor, kumpul keluarga, hingga karya wisata sekolah yang sudah mencakup akomodasi, konsumsi sarapan hingga makan malam, dan beragam aktivitas.

Pilihan aktivitasnya sangat beragam, mulai dari trekking, outbound, jeep off-road, ATV, paintball, hingga api unggun sambil bakar jagung dan marshmallow.