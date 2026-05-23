17 Villa Terbaik di Trawas Mojokerto Untuk Liburan Akhir Pekan Tenang Dekat dengan Alam

JawaPos.com – Kecamatan Trawas di Mojokerto dikenal sebagai salah satu destinasi liburan terbaik dengan deretan villa yang menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau.

Udara sejuk, suasana tenang, dan hamparan hijau alami menjadikan kawasan ini pilihan ideal untuk beristirahat bersama keluarga maupun rombongan.

Dari villa bernuansa bambu tradisional, konsep Bali modern, bergaya Jawa, hingga syariah, semua tersedia dengan berbagai kisaran harga yang bervariasi.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (23/5), berikut 17 rekomendasi tempat villa terbaik buat liburan di Trawas Mojokerto.

1. Villa Rumah Bambu Trawas

Berlokasi di Jalan Cemara, Kesiman, Kecamatan Trawas, villa unik berbahan bambu ini menghadirkan nuansa pedesaan yang sejuk dengan suasana asri yang menenangkan.

Fasilitas yang tersedia meliputi restoran, playground, dan kolam portable khusus anak-anak, menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk liburan keluarga.