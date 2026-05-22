15 Tempat Camping Paling Recommended di Mojokerto, Liburan Ditemani Hutan Pinus hingga Aliran Sungai

JawaPos.com – Mojokerto dikenal bukan hanya sebagai kota bersejarah, tetapi juga sebagai kawasan dengan banyak destinasi camping recommended yang memukau.

Deretan bukit, air terjun, dan hutan pinus di kawasan ini menghadirkan suasana alam yang sempurna untuk liburan berkemah.

Dari camping ground sederhana hingga kawasan dengan fasilitas lengkap, semua pilihan tersedia untuk berbagai jenis pengunjung.

Dilansir dari laman Rafting Pacet Mojokerto dan GoTravelly pada Jumat (22/5), berikut 15 rekomendasi tempat camping paling recommended buat liburan di Mojokerto.

1. Bumi Perkemahan Air Terjun Dlundung

Kawasan air terjun yang populer ini memiliki area bumi perkemahan luas dengan suasana sejuk, dilengkapi musholla, toilet, WiFi, dan warung makan yang mudah dijangkau pengunjung.

Tersedia persewaan tenda seharga Rp50.000 dan alat memasak Rp10.000 bagi yang tidak membawa perlengkapan sendiri dari rumah.

Pemandangan Gunung Penanggungan dan barisan perbukitan hijau dapat dinikmati langsung dari kawasan ini, dan saat malam tersedia area untuk membuat api unggun.

2. Alas Pelangi